Frauentagsfeier erst im April

Bliesdorf (MOZ) An den 8. März als internationalen Frauentag erinnert in diesen Tagen auch der Bliesdorfer Bürgermeister Reiner Labitzke. So hatte und habe auch die Gemeinde Bliesdorf starke Frauen als Persönlichkeiten, die ihre Zeit geprägt haben. Stellvertretend nennt Labitzke dabei die Freifrau von Friedland. "Heute sind es zum Beispiel Geschäftsinhaberinnen wie Claudia Marquardt, Carla Hofmann, die örtliche Unternehmen führen und erfolgreich gestalten", so der Bürgermeister.

Eine Vielzahl von Frauen wirke zudem ehrenamtlich - ob bei der Feuerwehr als Aktive oder in den Vereinen und Interessengruppen. "Sie gestalten das dörfliche Leben entscheidend mit", erklärt Reiner Labitzke und verbindet dies mit einem besonderen Dank an die Metzdorfer Frauenrunde für ihre vielfältigen Aktivitäten. "Das ist ein super Team im Ortsteil", so Labitzke. Auch in Bliesdorf und Kunersdorf gebe es Frauen, die seit Jahren unermüdlich kulturell beziehungsweise gesellschaftlich tätig sind und von denen die Gemeinde nur lernen könne. Er denke da vor allem an Erdmute Rudolf, Eva Maria Andresen, Vera Schröder und Greet van Casteren, Antje Milter, Heidrun Klatt und Elke Will.

In der Gemeinde Bliesdorf findet die traditionelle Frauentagsfeier normalerweise im Gasthof "Am Anger" statt. Durch den jetzigen Umbau und die vorgesehene Eröffnung Anfang April werde diese Veranstaltung erst Ende des Monats stattfinden, so der Bürgermeister weiter. Den genauen Termin müsse er mit dem neuen Inhaber des Gasthofes noch abstimmen. Reiner Labitzke: "Es ist mir wichtig, dass wir als Gemeinde Bliesdorf unsere Frauen würdigen und das nicht nur zum 8. März."