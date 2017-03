Autos müssen umgeparkt werden

artikel-ansicht/dg/0/

Vollsperrungen - das heißt, dort dürfen auch keine Autos parken - werden am 4. und am 14. März von 10 bis 18 Uhr eingerichtet auf der Saarlouiser Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Poststraße, auf der Erich-Weinert-Allee zwischen Saarlouiser Straße und Friedrich-Engels-Straße, sowie auf der Karl-Marx-Straße (B 112) zwischen Straße der Republik und Friedrich-Engels-Straße.

Der Verkehr auf der Bundesstraße wird über die Straße der Republik, Fritz-Heckert-Straße und Friedrich-Engels-Straße umgekehrt umgeleitet. Das Wohngebiet Karl-Marx-Straße 53-66 ist in dieser Zeit nur über den gegenüberliegenden Innenhof Friedrich-Engels-Straße zu erreichen. Der "Aktivist" mit der Gaststätte "Bierschwemme" bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung zu Fuß erreichbar.

Am Sonnabend wird zudem der Zentrale Platz mit sämtlichen Einfahrten von 7 bis 12 Uhr komplett abgesperrt, weil auch dort das Filmteam aktiv sein wird.

Temporäre Sperrungen von zirka fünf Minuten erfolgen in folgenden Straßenbereichen: Einmündung Poststraße/Saarlouiser Straße am 4. März zwischen 10 und 18 Uhr und am 14. März von 18 Uhr bis 6 Uhr. Auch in der Pawlowallee kommt es an der Ausfahrt Saarlouiser Straße zu diesen Zeiten zu Einschränkungen.

In der Lindenallee wird an diesem Sonnabend zwischen 17 und 19 Uhr gedreht, und zwar auf Höhe des Theaters.

Auch in der Saarlouiser Straße kommt es zwischen Hausnummer 7 und 13 vor der Erich-Weinert-Allee und in der Friedrich-Engels-Straße zwischen Hausnummer 24 und 27 vor der Erich-Weinert-Allee zu vorübergehenden Sperrungen: am 9. März von 13 bis 18 Uhr, am 10. März von 7 bis 15 Uhr, am 11. März von 8 bis 18 Uhr, am 21. März von 12 bis 18 Uhr, sowie am 21./ 22. und 23. März von 12 bis 18 Uhr.

Die eingerichteten Haltverbote und Sperrungen dienen auch dem Zweck, moderne, zeituntypische Fahrzeuge und Personen im Bild zu vermeiden, da der Film im Jahr 1956 spielt. Sollten an den Drehtagen dennoch Autos dort parken, werden sie abgeschleppt.