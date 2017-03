Sport und Geschichte in Bollensdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Doch bevor der Beschluss auf den Weg gebracht wurde, gab es Gesprächsbedarf auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Gemeindevertreter Hartmut Kretschmer (B 90/Grüne) freut sich auf die Zukunft. Ein grünes Klassenzimmer schwebt ihm vor. Die Voraussetzungen seien toll, denn die Lehmwand der Scheune diene den Wildbienen. Und auch das Gewölbe unter der Scheune sei ein ideales Winterquartier für Fledermäuse. Er empfahl die Instandsetzung des vorhandenen Teiches, eine ehemalige Lehmentnahmestelle. Dort habe es immerhin früher nachweisbar fünf Amphibienarten gegeben. Dagmar Schultz (WG Die Parteilosen) konnte die Sorgen der Bürger nachvollziehen, denn in den kommenden Jahren vollziehe sich in Bollensdorf etwas, was die Lebensqualität der Anwohner beeinflussen werde. Sie bezog sich damit auf die Bauausschusssitzung. Dort hatten sich vor allem Bewohner der Sperlingsgasse in scharfem Ton besorgt über entstehenden Lärm geäußert. Sie regte an, darüber nachzudenken, die Sporthalle etwas tiefer zu setzen und die Fassade zu begrünen. Dies habe sicher eine angenehmere Wirkung. Die Turnhalle könne zudem auch als Schallschutzbaukörper genutzt werden. Zudem sei sie der Meinung, dass eine Verkehrsuntersuchung notwendig sei. Denn vor allem bei Wettkämpfen gäbe es mehr Anfahrten. Georg Stockburger (B 90/Grüne) sagte: "Was mich ärgert, ist die erste Frage der Anwohner, wer ihnen den Werteverlust ihrer Grundstücke zahle. Mitnichten wird es hier einen Verlust geben. Und deshalb stelle ich die Gegenfrage, wer für die Wertsteigerung zahlt. Es wird schöne Straßen geben und auch Grünflächen." Marianne Hitzges (SPD) brachte sich noch mit der Bemerkung ein, dass Kinderlärm mittlerweile gesetzlich geschützt sei. "Für manchen ist das schwer zu ertragen, aber ich bin dankbar, dass das so ist", sagte sie.

Im Bestand bleiben das sogenannte Teichhaus der Grundschule am Schwanenteich, die Sporthalle und die Kita Wilhelm Busch. Südlich des Teichhauses sollen die Außensportanlagen für die Grundschule und ein Geschichtspfad errichtet werden. Westlich der Kita ist die Fläche für den Neubau einer Zwei-Felder-Sporthalle reserviert sowie eine Optionsfläche für einen Spielplatz oder Multifunktionsflächen. Im westlichen Teil des Geländes wird ein größerer Grünbereich erhalten bleiben. Die notwendigen Stellplätze werden vorn an der Dorfstraße errichtet. Von hier erfolgt auch die zentrale Erschließung des gesamten Geländes. Vom Reiherhorst wird es lediglich einen Fuß- und Radweg sowie eine Feuerwehrzufahrt auf den künftigen Sport- und Geschichtspark geben.

Mit ihrem Beschluss zum städtebaulichen Konzept beauftragten die Gemeindevertreter gleichzeitig die konkreten Objektplanungen für die einzelnen Flächen. Dabei sind alle Planungen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes zu erarbeiten. Ziel des Projekts ist es, den Bezug zum Gutshof Bollensdorf mit seiner alten Struktur erlebbar zu machen. Die neue innere Erschließung zeichnet deshalb die alte Gebäudekante der östlichen Stallgebäude nach. Teile der alten Scheune, die allerdings schon stark zerstört ist, könnten als Geschichts- und Naturscheune erhalten werden. Diese und weitere Ideen werden in den kommenden Monaten nach Vorlage der einzelnen Objektplanungen noch in der Gemeindevertretung diskutiert werden.

Letzteres betonte der Vorsitzende des Bauausschusses, Sven Kindervater (Linke). "Wir wollen dort etwas schaffen, was sinnvoll ist und nicht die Bürger ärgern. Wir sind der gewählte Teil der Bürger", betonte er. Man solle friedlich auch in diesem Kapitel Neuenhagens vorwärtskommen.