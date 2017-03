Ausstellung entfällt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Eine Kunst- und Osterausstellung wird es in diesem Jahr nicht geben, dies bestätigte am Donnerstag Kristina Pecia vom Heimatmuseum auf Anfrage. Die Schau hatte man mehr als 20 Jahr lang organisiert. Mit diesem Thema will man sich im Kulturausschuss am Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus beschäftigen, kündigte Vorsitzender Reno Hölzke an. Gesucht werden junge Müllroser, die künftig an der Osterschau mitwirken wollen.