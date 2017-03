Satirische Seitenhiebe von Laien und Profis

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der politische Aschermittwoch der Linken im Doppeldorf - die einzige Veranstaltung dieser Art ringsum - hat mittlerweile seit zwölf Jahren Tradition. Auch diesmal wagten Vertreter verschiedener Ebenen sowie spezielle Gäste den satirischen Rundumschlag in Richtung Politik. In schon bewährter Manier stand Dieter Schäfer vom Kreisverband der Linken in der Petershagener Bütt. Der Strausberger hatte wegen des auferlegten Zeitlimits zwar Donald Trump ausgespart, zog dafür aber innenpolitisch vom Leder. Die SPD mit ihrem "Notruf nach Brüssel" kam ebenso wenig ungeschoren davon wie Kanzlerin Merkel oder die AfD, deren Thüringer Landeschef Björn Höcke im Karneval "ganz unverkleidet als Nazi" gegangen sei.