Parkschein auf Polnisch kaufen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Besucher aus Polen können im Zentrum Parkscheine jetzt auch in ihrer Heimatsprache anfordern. Die Stadtverwaltung hat in der Karl-Marx-Straße zwei neue Parkscheinautomaten aufstellen lassen, die über eine zweisprachige Menüführung verfügen. Über eine Taste, die mit zwei Flaggen gekennzeichnet ist, können Autofahrer die gewünschte Sprache anwählen und sich anschließend entscheiden zwischen dem kostenpflichtigen Normaltarif und dem Spezialtarif, der zum kostenfreien Parken für 15 Minuten berechtigt. Für zweiteren gab es an den alten Automaten die sogenannte Brötchentaste - wer den Gratis-Parkschein möchte, muss jetzt generell erst die gelbe Tariftaste antippen und dann den 15-Minuten-Parkschein wählen.