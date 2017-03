Wer besser lernen will, muss hören

artikel-ansicht/dg/0/

Ganz einfach ist das Spielen ohne zu sprechen nicht. Im Horchraum der Grundschule Dolgelin "Jozef Vervoort" muss Lehrerin Kathrin Gohlke hin und wieder aufstehen, um Flüstergespräche unter den Zweitklässlern zu unterbinden. "Schschsch!", ist dann ihre Anweisung.

Dreimal wöchentlich nehmen die Schüler der ersten und zweiten Klassen, deren Eltern es wünschen, am sogenannten Horchtraining teil. Sie sitzen dann auf dem Teppichboden und spielen mit Autos, malen am Tisch oder schauen sich Bilderbücher an. Im Grunde kein ungewöhnliches Bild, wären da nicht die Kopfhörer. Aber die sind ausschlaggebend für die Klangtherapie.

Für eine halbe Stunde hören die Schüler Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozarts. Wobei diese - beim ersten Hören - etwas verzerrt klingen, als hätte die Platte einen Riss. Das hängt mit speziellen Filtern zusammen und ist Bestandteil des Trainings, der so genannten Audio-Psycho-Phonologie nach Prof. Alfred Tomatis, erklärt Petra Gebauer, Leiterin des Vereins Klangfalter in Frankfurt.

Die wahrzunehmenden Geräusche werden durch spezielle Technik gefiltert, sodass bestimmte Frequenzen verstärkt, andere abgeschwächt werden. Der ständige Wechsel der Frequenzen beansprucht verschiedene Muskeln im Ohr und trainiert es damit. Die Zusammenarbeit zwischen Gehör und Gehirn soll optimiert werden. "Die vermeintliche Störung nimmt man nach einigen Malen gar nicht mehr wahr", erklärt Petra Gebauer.

Mozartmelodien wurden von Tomatis nach Proben mit unterschiedlicher klassischer Musik ausgewählt. Mozart habe im Herzrhythmus komponiert und gefalle vermutlich deshalb den meisten Probanden am besten. Das Pendant sind Gregorianische Gesänge. Diese haben keinen Rhythmus und brächten im Gegenteil zu Mozart'schen Klängen eher körperliche Entspannung als geistige Anregung. Nachdem der Belgier Jozef Vervoort, der Tomatis' Methode weiterentwickelte, einen Vortrag an der Europa-Universität Viadrina gehalten hatte, waren die Lehrer der Dolgeliner Schule vom Horchtraining angetan und liehen sich die nötige Technik vom Verein Klangfalter - zunächst zu Studienzwecken - aus.

Als die fünfjährige Studie im vorigen Jahr beendet war, musste die Technik wieder zurück gegeben werden. Mittlerweile waren Lehrer und Eltern von der Methode so überzeugt, dass sie das Horchtraining weiterführen wollten und auf Spendensuche gingen. 15 000 Euro wurden für eine eigene Anlage benötigt. "Die Gemeinde Lindendorf hat uns 2500 Euro gegeben", sagt Schulleiterin Antje Riedel. "Dann kamen 10 000 Euro von der Windradfirma Prokon", ergänzt sie. Somit ist ein Großteil des Geldes beisammen und der Heilpädagoge Vervoort war bereit, die Gundschule, die seit zwei Jahren seinen Namen trägt, mit der Technik auszustatten. Auf dem Schulfest im Juli, so hofft die Direktorin, werde man den ausstehenden Betrag von 2500 Euro einfahren können.

Die Studie, an der die Dolgeliner Schüler teilnahmen, wurde bereits in Belgien vorgestellt, demnächst soll sie in Deutschland veröffentlicht werden. "Wir haben Eltern, die uns sagen, dass ihre Kinder nach dem Horchtraining ausgeglichener sind", berichtet Antje Riedel. Auch im Unterricht würde sich das Training bemerkbar machen, die Schüler seien ruhiger und aufnahmefähiger geworden durch das Horchen. Obwohl das Training keine Altersbegrenzung kennt, würden es jüngere Schüler am besten aufnehmen. "Für die anderen Jahrgänge fehlt uns einfach die Kapazität", erklärt Antje Riedel.

"Jetzt bitte leise zusammenräumen", fordert Kathrin Gohlke die Zweitklässler im Horchraum auf. Ihre Betonung liegt auf "leise". Ordentlich werden Bausteine, Bilderbücher und Malstifte zusammengeräumt. "Ich mag das Horchen", sagt die achtjährige Laura. Ihre Freunde stimmen ihr zu. "Weil man da so schön malen kann", ergänzt Mitschülerin Lea.