Zitterpartie mit Donnerbüchsenzug

Letschin/Müncheberg (MOZ) Am Sonnabend startet um 8.24 Uhr in Berlin-Schöneweide der "Donnerbüchsenzug". So benannt nach den preußischen Personenwaggons mit offenen Plattformen. In Letschin kommt der Zug um 10.53 Uhr an und pendelt dann über Werbig zwischen Letschin und Müncheberg.

Vorläufig zum letzten Mal rollt der Donnerbüchsen-Zug mit den offenen Plattformen durch das Oderbruch. Denn im Anschluss steht für die acht Waggons aus den 1920er Jahren die Hauptuntersuchung an, informieren die Berliner Dampflokfreunde. "Entdecken und genießen Sie bei der Fahrt die Schönheit des Oderbruchs, durch kleine Dörfer und vorbei am Schönsten, was die märkische Landschaft zu bieten hat. Die Reise führt über Bernau bis nach Eberswalde, wo wir ins Oderbruch abbiegen, nach Letschin. Dort haben Eisenbahnfreunde im alten Bahnhof eine liebevolle Sammlung von Eisenbahnrelikten früherer Zeiten zusammengetragen", lädt Vereinssprecher Holger Bajohre ein. Mit dem Namen Donnerbüchse (ursprünglich Donnerwagen) bezeichnet man die zweiachsigen Durchgangspersonenwagen der Deutschen Reichsbahn, die ab 1921 gebaut wurden. Der Name beruht auf dem starken Dröhnen dieser Fahrzeuge aufgrund der nicht vorhandenen Dämmung.

Die Umbauarbeiten an den Gleisen zwischen Eberswalde und Frankfurt haben den Veranstaltern einiges an Kopfzerbrechen bereitet. "Früher waren die Fahrten durch das Oderbruch die schönsten unseres Vereins. Aber es gibt nicht mehr so viele Bahnhöfe, an denen man längere Zeit anhalten kann und ein Gleis wurde zurückgebaut", so Bajohre. Deshalb kommt es nicht zum geplanten längeren Aufenthalt der Dampflok 52 8131 mit den acht Waggons am Bahnhof Letschin. Der Zug wird bereits um 10.57 Uhr wieder abfahren. Über den oberen und den unteren Bahnhof in Werbig geht es dann nach Müncheberg. "Die Abfahrt zum unteren Bahnhof in Werbig ist die eigentliche Sensation des Tages", verrät Bernd Kutzke vom Letschiner Eisenbahnverein. Schon allein deshalb lohne es sich, die Pendelfahrt von Letschin nach Müncheberg mitzumachen.

Ursprünglich sollte der Zug auf der Ostbahn nach Osten, nach Küstrin-Kietz, fahren. Doch "aufgrund eingeschränkter Trassenverfügbarkeit" geht die Fahrt in Richtung Westen, nach Müncheberg, wo der Zug dann einen Aufenthalt haben wird. Von Müncheberg geht es um 11.43 Uhr wieder zurück nach Letschin. Eine zweite Runde beginnt dann dort um 14.57 Uhr.

In Letschin laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, informierte Bernd Kutzke. Allerdings hatte die Zitterpartie um die Oderbruchtour den Letschinern schon Sorgen bereitet. Schließlich haben sie mit dem Gasthaus Treptow einen Imbiss für die 300 Teilnehmer an der Gesamttour und die 100 Teilnehmer der Pendeltouren vorbereitet. Hinzu kommt noch Kaffee und Kuchen, das die Ehrenamtlichen selbst anbieten. "Wir hätten große Probleme bekommen, wenn die Fahrt ganz ausgefallen wäre", so Kutzke. Da die Bahnhofsräume in Letschin noch nicht so weit hergerichtet sind, lädt der Verein zum Tag der offenen Tür in sein Ausstellungsgelände am Bahnübergang ein. Für alle Teilnehmer der Veranstaltung ist der Eintritt dort frei.

Mit dem Erlös der Oderbruchtour will der Berliner Verein die Hauptuntersuchung finanzieren, die alle vier Jahre im Wechsel für den Zug erforderlich ist. In der Hauptuntersuchung wird der Zug in alle Einzelteile zerlegt, Verschleißteile werden gewechselt, alle Teile TÜV-geprüft. Das kostet allein rund 500 000 Euro, informiert der Vereinssprecher. Zudem kostet jeder Strecken-Kilometer, den der Zug und auch die Lok zur Überprüfung ins Dampflokwerk nach Meinigen (Thüringen) zurücklegt, 26 Euro. So verwundert es nicht, dass die Fahrscheine für die Gesamttour am Sonnabend zwischen 59 und 74 Euro kosten.

Weitere Infos zur zur Oderbruchtour und Kartenbestellung im Internet unter www.berlin-macht-dampf.com/fahrplaene2017.html oder Telefon 030 6789 7340