Ein Leben zwischen Steuer und Steven

Grünheide (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Bootsbaumeister Andreas Fels aus Grünheide.

Nach Feierabend schraubt er weiter: Bootsbaumeister Andreas Fels will seinen Nationalen Kreuzer, Baujahr 1921, wieder flott machen. "Wenn man den ganzen Tag dran arbeiten könnte, bräuchte man ein Jahr", sagt er über sein Langzeitprojekt.

© MOZ/Manja Wilde

Wenn Andreas Fels auf der Terrasse sitzt, kann er beobachten, was auf dem Wasser los ist, wer auf den Werlsee fährt, wer ihn verlässt. Sein Haus steht direkt am Wasser. "Ich kann mit dem Segelboot anlegen, Sachen einpacken, weiterfahren", sagt er - und seine graublauen Augen leuchten. "Bis zur Ostsee sind es drei Tage", fügt er an.

Der 43-Jährige ist Bootsbaumeister. Viel Zeit, um auf der Terrasse zu sitzen, gönnt er sich nicht. Viel lieber verleimt er den Steven seines fast 100 Jahre alten Kreuzers. Als Wrack hat er das Boot "für 'n Appel und 'n Ei" in der Schweiz gekauft. Nun steht es im Bootshaus am Werlsee und wartet, dass Fels Zeit hat. Noch gucken die alten Spanten durch die offene Bootshaut. "Wenn ich den ganzen Tag daran arbeiten könnte, bräuchte ich ein Jahr", schätzt der Fachmann. Aber das geht natürlich nicht.

Andreas Fels arbeitet im Grünheider Bootshaus am Werlsee. Manche Kunden wollen ein Boot komplett saniert haben, andere eine Reparatur. Außerdem ist Fels für die Ausbildung der Lehrlinge zuständig. Mit ihnen fährt er auch zu Regatten. Dafür gibt es "Fenja", ein Nordisches Folgeboot, acht Meter lang, Baujahr 1966. Auch dieses Boot kaufte Fels als Wrack in der Schweiz. Heute kann er sich in seinem Lärchenholz spiegeln.

Aber auch wenn Andreas Fels für Steven, Planken und Spanten brennt, will er Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Kindern verbringen. Mit den 10- und 12-Jährigen Schularbeiten machen, Abendbrot essen, auf der Terrasse sitzen. Manchmal kommt dann ein Boot vorbei, dessen Holz er schon in den Händen hatte.

Auf der Berliner Yachtwerft begann Andreas Fels seine Lehre. Irgendwann wurde es ihm zu eintönig. Er wollte mehr sehen, mehr lernen und wechselte zur Hansewerft nach Greifswald. Später heuerte er bei kleinen Bootsbauern in Berlin an, bis er nach Grünheide kam.

Den Ort kannte er aus Kindertagen. Der Großvater hatte seinen Wellenreiter, ein Sportboot aus Holz, beim Bootshaus am Werlsee. Die Familie campte oft auf der Werlsee-Insel. "Die Ruhe, das Wasser, das passt schon", sagt Andreas Fels. Er baute das Haus am Kanal, machte seinen Meister, arbeitete in der Werft. Aber dann überkam es ihn wieder, das Gefühl, noch etwas anderes sehen zu wollen. Als ein Angebot vom Bodensee ihn erreichte, packten er und seine Frau die Sachen. Die Kinder gab es damals noch nicht. Das Paar vermietet das Haus, ging zuerst nach Konstanz, dann an das Schweizer Ufer des Sees.

Die Berge, das Wasser, der gute Verdienst, die Boote, die Klientel - das alles trat aber irgendwann in den Hintergrund. "Die Familie und die Freunde kommen selten vorbei", sagt Andreas Fels. Wirkliche Freundschaften ließen sich schwer knüpfen. Und als "die Große" dann in die Schule kommen sollte, wurden die Taschen wieder gepackt. Zurück nach Grünheide, hieß es diesmal. "Als wir zu Hause auf dem Sofa saßen, wussten wir, wir haben alles richtig gemacht", sagt Andreas Fels. Nur die Berge, die hätten ihm anfangs schon gefehlt. "Aber Ski fahren kann man auch im Urlaub ganz gut", fügt er dann schnell an.