Investiert wird in Feuerwehr und Kitas

Tauche (MOZ) Auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag in Tauche hat Sina Teetz den ersten Entwurf des Haushaltsplans vorgestellt. Wie schnell dieser zumindest in Teilen wieder verworfen werden muss, hat die Kämmerin sogleich erfahren. Die Zahlen, die sie im öffentlichen Teil der Sitzung nannte, wurden im nicht-öffentlichen Teil ungültig, weil beschlossene Grundstücksverkäufe zusätzliches Geld in die klamme Kasse der Gemeinde spülen.

Was bleibt, ist am Ende das Minus unterm Strich. Im öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung betrug das im Finanzhaushalt knapp 1,3 Millionen Euro. Als Begründung nennt Sina Teetz exemplarisch sinkende Steuereinnahmen und sinkende Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Auch das Gerichtsurteil zum Kita-Essen, demnach Eltern zu viel gezahlt haben, wirke sich negativ aus. Das Minus im Ergebnishaushalt fällt mit 1,7 Millionen Euro noch höher aus. Im Ergebnishaushalt werden Aufwendungen und Erträge betrachtet. Die Zahlen stellen die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens dar.

Für Investitionen stehen der Gemeinde vom Land als investive Schlüsselzuweisung rund 135 000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel sind ausschließlich für Investitionen im Bereich Schule, Kita, Feuerwehr, Jugendclub, Straßen, Wege, Brücken, Grünanlagen und Ähnliches vorgesehen. "Da keine Rücklagen im Haushalt vorhanden sind, steht nur dieser Betrag für Investitionen zur Verfügung", erklärt die Kämmerin.

Alleine die Feuerwehr hat einen Bedarf von 348 500 Euro angemeldet. Das Geld soll unter anderem in ein neues Fahrzeug, in Löschwasserbrunnen und in den Anbau eines Gerätehauses in Giesensdorf fließen. 25 000 Euro sind für den Bau eines neuen Waschraumes im Krippenbereich der Kita in Lindenberg vorgesehen. Knapp 50 000 Euro sollen in die Anschaffung von Spielgeräten, Laptops und Ausstattungsgegenständen in die beiden Grundschulen, die fünf Kindertagesstätten und den Hort fließen. "Im Bereich der Kitas und Schulen haben wir bereits mit spitzem Stift geplant", so Sina Teetz. Abstriche müssten also in den anderen Bereichen gemacht werden. Gewünscht wurden anfangs Investitionen in Höhe von 459 000 Euro, die wurden im zweiten Entwurf bereits auf 293 400 Euro zusammengestrichen.

Am 28. März findet die nächste Arbeitsberatung statt.