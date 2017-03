Abfallhof zieht nach Freienbrink

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In Erkner wird es mittelfristig keine Abfallkleinmengen-Annahme mehr geben. Stattdessen errichtet das KWU eine neue Anlage im Gewerbegebiet Freienbrink. Darauf hat sich der Werksausschuss des Kreistags am Mittwochabend in Fürstenwalde festgelegt.

Die Idee des Standortwechsels war seit dem vergangenen Jahr in der politischen Diskussion; nun ist eine Vorentscheidung gefallen. Acht von zehn Mitgliedern des Werksausschusses für das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) sprachen sich für den Umzug von Erkner nach Freienbrink aus. Lediglich die beiden Schöneicher Mathias Papendieck (SPD/Nein) und Tanja Jaksch (Linke/Enthaltung) waren anderer Auffassung. Sie hatten vergeblich argumentiert, der bisherige Standort sei für die Bevölkerung am dicht besiedelten Berliner Rand einfacher und schneller erreichbar.

Nun steht noch ein dem Ausschuss folgendes Votum des Kreistags aus. Dann könnte, wie KWU-Werkleiterin Sölve Drawe am Donnerstag auf Nachfrage sagte, ein reserviertes Grundstück im Gewerbegebiet Freienbrink erworben werden. Einen weiteren Zeitplan gibt es aber noch nicht. Die Werkleiterin geht von einer Eröffnung der neuen Abfallkleinmengen-Annahme (AKA) in zwei bis drei Jahren aus. Zuletzt hatte ein Planungsbüro bereits einen Entwurf für die Anlage vorgestellt. Außer einer AKA will das KWU in Freienbrink auch eine Abfall-Umladestation errichten, um logistische Probleme zu lösen. Die Container, die bislang in Erkner gefüllt werden, müssen einzeln abtransportiert werden - entweder direkt zu Verwertungsbetrieben oder zur Umladestation des KWU in Alt Golm.

Das KWU hatte dem Werksausschuss in der Sitzung sogar noch zwei Alternativen für die Zukunft des Abfallhofes im westlichen Bereich des Landkreises vorgestellt. Beide wären indes nach Worten von Sölve Drawe im Vergleich zur Lösung in Freienbrink mit deutlichen Nachteilen verbunden gewesen. Nachdem es in der Vergangenheit stets geheißen hatte, in Erkner sei kein geeigneter Standort für eine neue Anlage verfügbar, wurde nun ein Grundstück präsentiert in der Julius-Rütgers-Straße, wo sich bisher die AKA befindet. Es ist vom gegenwärtigen Standort jedoch durch eine andere Gewerbefläche getrennt; eine gemeinsame Nutzung wäre daher mit Schwierigkeiten verbunden. Und selbst bei einer Kombination beider Flächen stünden lediglich gut 6600 Quadratmeter zur Verfügung. Zum Vergleich: In Freienbrink sind es inklusive Umladestation gut 17000 Quadratmeter. Außerdem nannte die Werkleiterin ein Grundstück in Schöneiche, im Gewerbegebiet an der Neuenhagener Chaussee. Dieses Areal ist nahezu ebenso groß wie das in Freienbrink, aber kreuzförmig und damit für die Zwecke des KWU ungünstig geschnitten.

Am etablierten AKA-Standort in Erkner beklagt das KWU akute Platznot. Dadurch gebe es Probleme mit dem Arbeitsschutz, und bereits jetzt können mangels Kapazitäten nicht mehr alle Wertstoffe angenommen werden.