Optimaler Untergrund beim Metallurgenlauf

"Mit den bisherigen Anmeldungen bin ich sehr zufrieden. Es könnten am Sonnabend um die 150 Starter werden, erfahrungsgemäß haben wir 30, 40 Nachmeldungen", erklärt Organisationsleiter Dieter Sasse vom 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt. Obwohl Sasse häufig bei diesem Lauf die Altersklassen-Wertung gewonnen hatte, wird er auf einen Start verzichten. "Da die meisten Organisatoren von unserem Verein Radsportler sind, kennen die meisten Läufer nur mich. Da ist es besser, wenn ich mich auf die Organisation konzentriere", sagt der 68-Jährige.

So habe er am Mittwoch noch einmal den Kurs abgelaufen. "Der ist in einem optimalen Zustand. Selbst am Kanal war der Weg trocken. Auch wenn es heute geregnet hat, sollte das kein Problem sein. Durch den vielen Wind und dem angekündigten Sonnenschein am Sonnabend sollten wir optimale Bedingungen haben", sagte Sasse am Donnerstag.

Auch die insgesamt sechs Siegerpokale sind bereits vor Ort. "Ich habe diese wie im Vorjahr von einem einheimischen Händler in der Bahnhofstraße geholt. Das ist vielleicht etwas teurer als über das Internet, doch dafür kann ich diese vorher sehen und mir aussuchen. Sie sehen gut aus." Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. So werden am Sonnabend 100 Bratwürste auf den Grill gelegt und wird der Verein elf Kuchen backen. Der Imbiss kann wie wieder in der Inselhalle eingenommen werden, auch Dusch- und Umziehmöglichkeiten sind dort vorhanden. Genügend Parkflächen gibt es ohnehin vor der Halle.

Es werden viele Starter aus dem Cottbuser Raum erwartet, da diese Veranstaltung erneut zum Niederlausitz-Cup zählt. Zu dieser 18 Wettbewerbe umfassenden Serie gehört zum ersten Mal ein weiterer Lauf aus Eisenhüttenstadt. Am 22. Oktober wird am Flugplatz Pohlitz der 1. Waldlauf "Rund um den Flugplatz Eisenhüttenstadt" über fünf und zehn Kilometer ausgetragen.