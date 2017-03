Hörtests zum Welttag des Hörens

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Dass Hörgeräte mittlerweile leicht in den Alltag integriert werden können, darüber wollen die Hörakustiker des Bad Freienwalder Geschäfts Optic Ortel heute informieren. Zum Welttag des Hörens soll es darum gehen, moderne Hörgeräte zu entdecken und kennenzulernen. Interessierte können zudem erfahren, wie sich eine Hörminderung anhört und was getan werden kann, um sich vor Hörschäden zu schützen.

Außerdem werden kostenlose Hörtests angeboten. "Jeder, der einen Hörtest machen möchte, ist willkommen", sagt Hörakustikmeister Stefan Weil. Für den Test sind rund 15 Minuten einzuplanen. Wer bereits Probleme mit den Ohren hat, sollte für die Beratung ein bisschen mehr Zeit einplanen, so Stefan Weil. Bei dem Test wird über einen Kopfhörer das Hörvermögen je auf dem rechten und dem linken Ohr getestet. Ein Sprachtest mithilfe eines Computers hilft zudem, Störungen zu erkennen. Probleme, wie etwa Tinnitus, können verschiedene Ursachen haben, so der Hörakustikmeister. "Das muss nicht immer am Hörvermögen liegen, sondern kann sich auch über einen eingeklemmten Nerv entwickelt haben."