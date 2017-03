artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Beschäftigten des Bodenpersonals entscheiden bis diesen Freitag über Streiks an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die Gewerkschaft Verdi will am Vormittag über das Ergebnis der Urabstimmung informieren. Für Streiks ist eine Zustimmung von 75 Prozent erforderlich. Wann die Beschäftigten die Arbeit niederlegen könnten, ist noch offen. Hintergrund sind die gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 2000 Beschäftigten. Dem Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg und Verdi war es in fünf Runden nicht gelungen, einen Kompromiss zu finden.