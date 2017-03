Mit Ruhe und Konzentration

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556471/

Mit voller Konzentration nimmt Ben Schultz die Zielscheibe in einigen Metern Entfernung ins Visier. Wenn er die richtige Position erreicht hat und die Waffe ruhig in seinen Händen liegt, drückt er ab. Der Zehnjährige habe sich bereits als besonderes Talent erwiesen, erzählt Trainerin Caroline Wentsch. Seit knapp anderthalb Jahren ist er Mitglied in der Jugendmannschaft. "Mein Vater ist auch im Schützenverein", erzählt Ben, wie er zum Schießsport gekommen ist. Anders als in dem Alter üblich dürfe er bereits mit einem Luftgewehr schießen. Normalerweise dürften sie erst ab zwölf Jahren ein solches Gewehr benutzen, sagt Wentsch. Aber für zwei junge Talente gebe es Sondergenehmigungen. "Damit sie auch bei Wettkämpfen mitmachen können", so die Trainerin. Dafür benötigt der Verein eine Bestätigung von der Polizei und einem Kinderarzt.

Die anderen würden aber von der Lichtpunktanlage profitieren, über die der Verein mittlerweile verfügt. Die Kinder zielen dafür mit einem Laserstrahl auf einen roten Punkt in ein paar Metern Entfernung. Wo sie getroffen haben, sehen sie dann auf einer digitalen Zielscheibe auf dem Computer. So könnten alle miteinbezogen werden, sagt Gerhard Berg vom Schützenverein Schiffmühle.

In diesem Jahr seien einige neue Mitglieder dazu gekommen, freut sich Caroline Wentsch. Die meisten würden über Freunde und Verwandte auf den Verein aufmerksam. Auch die Lichtpunktanlage hätte viele angelockt, sagt Berg. Bei neuen Mitgliedern sei es wichtig, deren Motivation zu überprüfen, betont Berg. Ob die entsprechende Reife und Teamgeist vorhanden sei. Schlecht angekommen würde es, wenn Mitglieder anfangen würden auf Gegenstände zu schießen. "Dann ist es vorbei", sagt der Schütze. Darauf würde eine Abmahnung folgen und bei wiederholtem Male derjenige aus der Mannschaft ausgeschlossen.

Wichtig ist dem Verein beim Schießen vor allem der Spaß an dem Sport. "Wenn sie gut schießen, werden sie gefördert, wenn sie schlechter schießen, werden sie ermutigt", bringt es Berg auf den Punkt.

Caroline Wentsch hat selbst mit zwölf Jahren mit dem Sport angefangen und beteiligte sich auch an Wettkämpfen. Ihr Großvater sei einer der Gründerväter des Vereins gewesen, erzählt die 20-Jährige. "Mir gefallen die Ruhe und die Konzentration, die man zum Schießen haben muss", sagt sie. Mit 18 Jahren absolvierte sie dann die Jugendbasis-Lizenz, später folgte ein Schießleiterlehrgang und ein Erstehilfelehrgang - Grundvoraussetzungen, um die Jugendmannschaft zu leiten. Als es irgendwann keinen Trainer mehr im Verein gab, übernahm sie die Aufgabe und übt seitdem zweimal die Woche mit den jungen Mitgliedern - zwischen zehn und 16 Jahre alt - das Schießen und begleitet sie zu Wettkämpfen, wie der Kreismeisterschaft. "Es ist immer schön, wenn die Kinder ihre Erfolge selbst sehen", sagt sie.