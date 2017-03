Bauarbeiten für neue Brücke beginnen

artikel-ansicht/dg/0/

Nieder Neuendorf/Hennigsdorf (HGA) In zehn Tagen starten die Arbeiten für den Neubau der Brücke zwischen Hennigsdorf und Nieder Neuendorf. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt teilte jetzt mit, dass eine Firma aus Osterburg (Sachsen-Anhalt) am 13. März mit dem Einrichten der Baustelle beginnt.

Für den motorisierten Verkehr wird es vorerst noch keine Einschränkungen geben. Anders sieht das für Radfahrer und Fußgänger aus. Auf der östlichen Seite (Richtung Nieder Neuendorfer See) werden der Geh- und Radweg sowie der Zugang zum unmittelbar hinter der Brücke abbiegenden Uferweg auf die Landzunge gesperrt. Das ist nötig, weil die Osterburger Firma Baucontainer aufstellt, Zäune zieht und die nötigen Wasser- und Stromanschlüsse verlegt. Schon Ende vergangenen Jahres waren auf der östlichen Seite der Brücke die nötigen Rodungsarbeiten erledigt worden.

Damit es nach dem Einrichten der Baustelle möglichst zügig weitergehen kann, hofft Sven Brückner vom Schifffahrtsamt auf mildes Wetter. Das ist nötig, "damit ein Biologe die dort lebenden Eidechsen einsammeln und umsiedeln kann. Die wachen jetzt erst so langsam auf." Sollte noch einmal der Frost die Oberhand gewinnen, dürften die sich wieder verstecken.

Danach kommen die Kampfmittelsucher zum Einsatz. "In der Nähe gab es früher eine Munitionsfabrik. Da wird das eine recht aufwändige Arbeit werden", prognostiziert Brückner.

Voraussichtlich im Juni - der Mann vom Fach spricht von Mitte des Jahres - kann dann mit dem Bau der Behelfsbrücke begonnen werden. "Dafür nutzen wir teilweise den alten Unterbau der früheren Bahnbrücke", berichtet Brückner. Bei dem Bauwerk handele es sich um eine ausgeliehene Brücke, sozusagen von der Stange. Individuell angelegt werden nur der Unterbau und die Zufahrten.

Zum Nadelöhr für Autofahrer von und nach Nieder Neuendorf beziehungsweise Spandau wird die Überquerung des Havelkanals ab dem Herbst. Dann nämlich wird die 65 Jahre alte Brücke abgerissen. Der Verkehr muss sich ab diesem Zeitpunkt mit dem einspurigen Ersatz begnügen. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Staus sind auf der viel befahrenen Verbindung nach Berlin-Spandau vorprogrammiert und treffen dann auch die Buslinie 136.

Die neue Brücke wird im kommenden Jahr errichtet. Obwohl das Bauwerk keinen Zentimeter breiter als sein aus den 1950er-Jahren stammender Vorgänger wird, spricht Brückner von einer komfortablen Lösung für den Verkehr. Das haben während der Planungsphase eine Reihe von Stadtverordneten bezweifelt. Immerhin hat der Verkehr seit 1950 doch sehr deutlich zugenommen, die Straße endet nicht mehr vor der Berliner Mauer. Und Fernradwege waren damals auch noch unbekannt. Der Bund hat allerdings die Bestimmung erlassen, dass die durch eine Verbreiterung der Brücke entstehenden Kosten zulasten der jeweiligen Kommune gehen. Diese Ausgabe zu tragen, sah sich Hennigsdorf weder bereit noch in der Lage.

Wenn der straff gestrickte Zeitplan eingehalten wird, dann bekommen die Hennigsdorfer die neue Brücke zum Weihnachtsfest 2018 geschenkt. Brückner schließt aber nicht aus, dass sich die Bauarbeiten bis ins Frühjahr 2019 ziehen können. Anschließend wird das Behelfsbauwerk wieder abgerissen. Die Stadtverordneten hatten sich mit knapper Mehrheit dagegen entschieden, die Brücke zu kaufen und für den in diesem Bereich starken Radverkehr dauerhaft zu nutzen.

Die Arbeiten zur Renaturierung des Ufers und der Böschungen können bei bereits laufendem Verkehr erfolgen.

Eine klitzekleine Kleinigkeit wird auch in Zukunft an die in frühen DDR-Jahren errichtete Brücke erinnern. Spezialist Brückner weiß nämlich, dass an einem Widerlager der Brücke noch auf einem Schild der Name vermerkt ist, den die DDR-Oberen ihr damals verpassten: "Brücke der deutsch-sowjetischen Freundschaft".

Sven Brückner will dieses Relikt der Geschichte erhalten: "Das Brückenschild wird im Randbereich der Straße angebracht werden."