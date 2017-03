Lausitzer Tieflandfichte wird gepflanzt

artikel-ansicht/dg/0/

Siehdichum (MOZ) Über den Baum des Jahres 2017, die Fichte, will man bei Naturparkfest in der Wagenburg bei Drewitz informieren. Wie Wolfgang Renner, Leiter des Naturparks Schlaubetal, weiter mitteilte, will man an diesem Tag eine Lausitzer Tieflandfichte pflanzen.

Der Baum des Jahres wird schon seit Jahren ausgerufen, doch die häufigste Baumart Deutschlands - die Fichte - war bisher nicht dabei. Denn diese Nadelbaum-art polarisiert. Für die einen ist sie der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft, für die anderen der Inbegriff naturferner Monokulturen.

Die Fichte steht für die gelungene Wiederbewaldung in Deutschland: Holznot im 18. und 19. Jahrhundert und Wiederaufbau machten die Baumart in der Forstwirtschaft unersetzlich. Reine Fichtenwirtschaft zeichnet sich durch gute Holzerträge aus. Sie benötigt nur wenige Nährstoffe, die Wasserversorgung hingegen muss gewährleistet sein.

Im Schlaubetal sei die Fichte selten, sie stelle weniger als ein Prozent des Baumbestandes im Schlaubetal. Richtig sei, dass die Fichte in anderen Regionen Deutschland stark verbreitet sei, im Oderland sei hingegen die Kiefer der am häufigsten vertretene Baum, erläuterte Ralf Hartwig vom Naturpark.

Die Niederlausitzer Tieflandfichte ist eine Unterart der hauptsächlich in Bergregionen vorkommenden Fichte, die sich jedoch an die besonderen Bedingungen im sächsisch-brandenburgischen Tiefland angepasst hat.

In der Naturparkverwaltung in Siehdichum arbeitet man unterdessen an der Erstellung des Programms für das Fest am 13. Mai. Geboten wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie - auch über Biber und Wolf will man informieren.

Das erste Naturparkfest in der Wagenburg fand im Frühjahr 2016 statt, der Naturpark Schlaubetal feierte 20. Geburtstag. Das Spektakel war quasi die Fortsetzung des Tages des Baumes, der bislang Ende April auf dem Parkplatz Kupferhammer im Schlaubetal stattfand.

Veranstalter ist jetzt wieder die Naturpark-Verwaltung, die sich für diesen Sonnabend viele Partner und Unterstützer suchen wird. So wird es ein Kinderprogramm geben, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Einladen will man wieder Meister, die alte Handwerkstechniken wie Schmieden, Korbflechten und Drechseln zeigen sollen. Händler können Keramiken und Naturprodukte anbieten.

Natürlich wird es an diesem Tag auch Informationen zu Fauna und Tieren geben. So wird bei diesem Fest eine rund dreistündige Vogelstimmen-Wanderung angeboten; gestartet wird 8 Uhr. Die Leitung übernimmt der Vogelexperte Torsten Spitz von der Naturwacht Schlaubetal.

Teilnehmen wird in der Veranstaltung in der Wagenburg auf jeden Fall der Groß Lindower Kienstubbenverein, der sich mit dem heimatlichen Brauchtum und speziell mit der Köhlerei beschäftigt. "Wir wollen an diesem Tag einen Holzkohlemeiler aufbauen, die Besucher können zuschauen und wir erklären ihnen die einzelnen Arbeitsschritte", kündigte Vereinsvorsitzender Herbert Grunow am Donnerstag auf Anfrage an. Den Meiler wolle man noch an diesem Nachmittag anzünden, die Scheite haben dann für die Verwandlung in Holzkohle etwa sieben bis zehn Tage Zeit. Während dieser Spanne müsse der Turm nachts gesichert werden, daher werde stets ein Freiwilliger des Schlaubetaler Köhlervereins vor Ort sein.

Dann gibt man dem Turm etwa drei Tage zum Auskühlen, so dass ungefähr an dem Wochenende 27./28. Mai die Männer den Meiler öffnen und die Holzkohle ernten können. Diese werde dann in den nächsten Monaten verkauft - beispielsweise beim großen Köhlerfest am 3. Oktober in Groß Lindow. Es wird die zehnte derartige Veranstaltung des Kienstubbenvereins sein.