Petershagen-Eggersdorf/Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Streit, das ist etwas, das passiert. Erwachsenen ebenso wie auch Kindern. Doch wie man streitet, ist eine entscheidende Frage. Deshalb wurden an der Petershagener Grundschule "Am Dorfanger" und in der Fredersdorfer Fred-Vogel-Grundschule seit November 22 Mädchen und Jungen ausgebildet, als Streitschlichter zu agieren. Am Donnerstag bzw. am heutigen Freitag erhielten und erhalten die Streitschlichter nach insgesamt 56 Stunden intensiver Ausbildung aus den Händen von Jenny Howald und Elke Blumberg ihre Zertifikate.