Endspurt Krümelbude 2.0

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In gerade einmal viereinhalb Monaten Bauzeit hat Investor Ronny Schramm die neue Kita Krümelbude 2.0 gebaut. Für insgesamt 1,5 Millionen Euro - davon 600 000 Euro von der Kommune - entsteht ein modernes Gebäude mit Spielplatz, Außenflächen und Einrichtung, das allen Ansprüchen gerecht werden soll.

Umzug im Gange: Die Spielgeräte aus der alten Kita Krümelbude in der Lindenallee stehen schon am neuen Standort in der Walter-Kollo-Straße. Ende des Monats kommt der Rollrasen. © Irina Voigt/MOZ

Genau so sollte die Kita ihrer Träume aussehen. Hell, modern, zweckmäßig und ohne die sonst notwendigen Kompromisse. Und nun ist sie schon fast fertig. Anfang April ziehen die Kinder aus der alten Krümelbude ins neue Haus um. Dem Bauherrn und Geschäftsführer der Kinderland Krümelbude gGmbH, Ronny Schramm, sind sowohl die Anstrengung der vergangenen Monate als auch die Vorfreude aufs neue Haus, die Krümelbude 2.0, anzumerken. Gerade einmal viereinhalb Monate werden dann vergangen sein, vom Spatenstich bis zur Inbetriebnahme.

All die Ideen, ebenso originell wie praktisch, wie die neue Kita aussehen sollte, sind im Familienkreis von Janet und Ronny Schramm entwickelt worden. Nach fünf Krümel-Kitas in Fredersdorf-Vogelsdorf und Hoppegarten, die jedes Mal alten Gebäuden angepasst wurden, die mit Kompromissen leben mussten, steht nun in der Walter-Kollo-Straße das Ergebnis der vielen Erfahrungen aus zehn Jahren.

"So, genau so, muss ein Eingang mit einer Garderobe aussehen", zeigt Schramm stolz auf den großzügigen Bereich am Haupteingang mit Platz für die Jacken und Schuhe von 60 Kindern. Das runde Holz-Gebäude, das über einen 120 Quadratmeter großen Innenraum, von dem vier große Gruppenräume und vier Nebenräume, Küche, Sanitäreinrichtungen und Büro abgehen verfügt, ist auch technologisch auf den neuesten Stand.

Die Maler, Fliesenleger und Schreiner, die gerade zugange sind, müssen nicht frieren. Seit vier Wochen schon funktioniert die Heizung. "Wir haben uns für Erdwärme und eine Fußbodenheizung sowie bedarfsgerecht arbeitende Durchlauferhitzer entschieden, das ist ökologisch und ökonomisch", sagt er.

Was Kindern und Eltern an den anderen Krümel-Kitas so gut gefällt, werde es auch im Neubau geben, sagt er: die praktischen Klapptische, gestaltete und eingebaute Ecken zum Spielen und Kuscheln. Hierfür arbeitet Schramm, wie seit zehn Jahren, wieder mit der Hobbytischlerei Krause aus Mahlsdorf zusammen.

In zweien der über vier Meter hohen Räume - dem Spiel- und dem Kreativraum - werden zweite Ebenen eingebaut. Zu denen sollen Treppen führen und die hoch oben unter der Decke gelegenen Fenster bieten einen Blick übers Gelände. Im Musik- und Sprachenraum wird es eine Bühne und einen Ofen geben. "Für kuschelige Märchenstunden", freut sich Schramm schon jetzt auf den Einsatz des anheimelnden Elektrogerätes. Die Kinder sollen in der neuen Einrichtung nach neuem Konzept altersgemischt in allen Räumen agieren können.

Den für 50 Jahre von der Kommune gepachteten Standort in der Walter-Kollo-Straße findet Schramm "perfekt". In der näheren Umgebung gibt es bisher keine Kita, und auf die Plätze wird in der Gemeinde durchaus gewartet. Und inzwischen sind 58 der 60 Plätze vergeben.