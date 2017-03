NHL: Seidenberg-Treffer bei Islanders-Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Dallas (dpa) Eishockey-Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg haben mit den New York Islanders zwei wichtige Punkte im Kampf um die NHL-Playoffs gesammelt.

Dennis Seidenberg von den New York Islanders in Aktion.

Bei den Dallas Stars siegte die Mannschaft aus Brooklyn mit 5:4 (1:1, 1:2, 3:1) und rangiert als Tabellenfünfter in der Metropolitan Division in aussichtsreicher Position.

Seidenberg traf mit seinem fünften Saisontreffer nach 48 Minuten zur wichtigen 4:3-Führung. Ryan Strome (10. Minute), Andrew Ladd (35.), Nick Leddy (41.) und Nikolai Kulemin (50.) schossen die weiteren Tore für die Islanders. «Im dritten Drittel haben wir richtig gutes Eishockey gespielt», lobte New Yorks Torschütze Leddy nach dem Sieg.

Der 14. Treffer von Tobias Rieder reichte den Arizona Coyotes nicht. Das Team aus Glendale verlor bei den Buffalo Sabres mit 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) und bleibt mit 51 Punkten Tabellenletzter in der Pacific Division. Der Landshuter bereitete dazu mit seinem 13. Assist in dieser Spielzeit noch das zwischenzeitliche 3:3 durch Alex Goligoski (49.) vor. Teemu Pulkinen brachte die Coyotes nach acht Minuten mit 1:0 in Führung.

Ohne Torhüter Philipp Grubauer gewannen die Washington Capitals bei den New Jersey Devils mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Jakub Vrana traf beim 14. Heimsieg hintereinander nach 48 Minuten für das punktbeste NHL-Team (93).