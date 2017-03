Ehrung für Künstler-Ehepaar

artikel-ansicht/dg/0/

"Mit so einer hohen Ehre hatten wir nie gerechnet", sagte Gottfried Glöckner nach dem Eintrag in das Goldene Buch. "Das macht uns wirklich verlegen."

1975 war das musikbegeisterte Ehepaar nach Frankfurt gezogen. Seit 2015 lebt es in Alt Madlitz. Gottfried Glöckner schuf große Kompositionen in und für Frankfurt. Das Aufleben der Musikkultur in den 1970er-Jahren in Frankfurt in Verbindung mit der Entwicklung der Konzerthalle ist eng mit seinem Namen und Schaffen verbunden. Ein Höhepunkt von vielen: das von ihm komponierte und seiner Frau Helga Glöckner-Neubert gedichtete Poem "Seid den Kindern zugetan". Die Uraufführung durch den Poznaner Knabenchor in der Konzerthalle am 3. März 1981 erfuhr seinerzeit eine grenzüberschreitende positive Resonanz. In der Folge wurde das deutschsprachige Werk mehrfach in Polen und weiteren europäischen Ländern aufgeführt. Gegenstand des Poems ist das Erinnern an polnische Kinder, die Opfer faschistischer Verbrechen wurden. Mit dem mit den Aufführungen gespendeten Geld wurde später eine Kinderkrankenhaus bei Warschau finanziert.

Weiteres als herausragend bewertetes Werk ist die Kantate für Solisten, Chor und Orchester "Stadt, an der das Herz hängt". Dabei handelte es sich ebenso eine Koproduktion der Eheleute, geschaffen anlässlich der 725-Jahr-Feier Frankfurts im Jahr 1978 und uraufgeführt von der Singakademie und dem Philharmonischen Orchester.

Auffällig ist die kompositorische und dichterische Vielfältigkeit der Glöckners. Zusammen schrieben sie auch unzählige Kinderlieder. Mit dem Kranich-Lied - die Musik stammt von Gottfried Glöckner, der Text von Helga Glöckner-Neubert - wurden beide über die Landesgrenzen hinaus - unter anderem in Japan - bekannt. Das emotionale Lied, das an die Opfer des Atombombenabwurfs in Hiroshima erinnert, wird auch heute noch in Musikbüchern veröffentlicht.

Für den Eintrag in das Goldene Buch der Stadt vorgeschlagen worden war das Ehepaar von der Singakademie, der Musikgesellschaft "Carl Philipp Emanuel Bach" und Jana Richter-Glöckner. "Das Chorschaffen für alle Formationen wie gemischte Chöre, Kammerchöre, Männerchöre und insbesondere für Kinderchöre erhielt durch Gottfried Glöckner, zum Teil nach Texten von Helga Glöckner-Neubert, einen wertvollen Liedschatz, mit dem die menschliche Gemeinschaft im Gesangserlebnis gefördert wird", erklären die Singakademie und die Musikgesellschaft.

Oberbürgermeister Martin Wilke würdigte die Arbeiten der beiden Geehrten als "Glücksfall für unsere Stadt". Mit seiner Musik und seinen Texten setze sich das Ehepaar besonders für die Aussöhnung mit Polen ein. "Ihr Erbe wird auch für die Zukunft wachgehalten."

"Als Komponist geht man nicht in den Ruhestand", sagte Gottfried Glöckner. Noch heute komponiere er jeden Tag, berichtete der 79-Jährige.