Festtage in der Musikstadt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heute Abend werden die zehntägigen Musikfesttage an der Oder im Beisein von Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnet. In insgesamt 13 Orten diesseits und jenseits der Oder finden Konzerte statt.

Frankfurts Musikgeschichte lebt seit mehr als vier Jahrzehnten jedes Jahr im März mit den Deutsch-polnischen Musikfesttagen. Mit ihnen behauptet Frankfurt seinen guten Namen als Musikstadt. Die Stadt hat vieles für eine lebendige Musiktradition: ein im In- und Ausland renommiertes Staatsorchester, einen Qualitäts-chor wie die Singakademie, bekannte Musikvereinigungen wie das Deutsch-polnische Jugendorchester und die Frankfurter Musikfreunde, Stätten der Bachforschung, wertvolle Kontakte zu Künstlern und Wissenschaftlern in vielen Ländern und schließlich auch wunderschöne Häuser, die alte Konzerthalle und das moderne Kleist Forum. Die Potenziale der Musikstadt Frankfurt werden auch alljährlich bei den Musikfesttagen an der Oder lebendig. Mit ihnen eröffnet sich jedes Jahr aufs neue die Chance für die Stadt Frankfurt, ihre große Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft zu retten.

Herausragend auch in diesem Jahr ist die Vielfalt der Konzerte auf beiden Seiten der Oder. Insgesamt an 13 Orten finden Konzerte und Lesungen statt - von Berlin bis Sulechow, von Schwedt bis Nowa Sol. Der Leitbegriff für die Musikfesttage lautet "Kontrapunkt". Die Programmacher - Chefdirigent Howard Griffiths und Intendant Peter Sauerbaum vom Brandenburgischen Staatsorchester sowie Dirigent Czeslaw Grabowski von der Philharmonie Zielona Gora - wollen mit diesem Motto einen Bogen von der Reformation bis zur russischen Oktoberrevolution spannen. Zwei historische Großereignisse, die in diesem Jahr 500. und 100. Geburtstag feiern.

Am Freitagabend wird die zum Reformationsjubiläum ausgeschriebene Komposition "Luthers Träume" vom Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Oder) uraufgeführt. Der Komponist Siegfried Matthus wird bei der Uraufführung in der Frankfurter Konzerthalle anwesend sein. Der Bariton Robert Koller singt den Luther, die Sopranistin Michaela Kaune hat die Rolle seiner Gattin Katharina von Bora. Zuvor wird Ministerpräsident Dietmar Woidke die Festtage um 19.30 Uhr in der Konzerthalle eröffnen.

Das Kulturhaus Smok in Slubice lädt in diesem Jahr erstmals an zwei Abenden ein, Film- und Filmmusik-Legenden zu erleben. "Das gelobte Land", "Tanz der Vampire", "Der Pianist" und "Hitlerjunge Salomon" haben Filmgeschichte geschrieben und sind mit internationalen Auszeichnungen überschüttet worden. Die Namen der Regisseure kennt jeder Film-Fan: Adrzej Wajda, Roman Polanski, Agnieszka Holland. Die Schöpfer der Film-Soundtracks ebenso: Woiciech Kilar, Krzysztof Komeda oder Zbigniew Preisner. Diese vier Filme - in polnischer Sprache mit deutschen Untertiteln sind also an zwei Abenden am Sonnabend und Sonntag im Smok zu erleben. An beiden Tagen beginnt das Ereignis um 17 Uhr mit einer Einführung von Kornel Miglus vom Polnischen Institut Berlin.

Neben Konzerten und Filmmusiken gibt es in diesem Jahr auch drei Buchlesungen zum Reformationsjubiläum. Begleitet werden die Lesungen jeweils von einem Kammermusik-Ensemble des Staatsorchesters. Am Sonntag um 18 Uhr liest Stefan Stern, Schauspieler des Modernen Theaters Oderland, in der St. Gertraud-Kirche aus dem Buch "Luther im Spiegel" von Friedrich Dieckmann.

Zu einem Höhepunkt des Festivals gehört am 10. März um 19.30 Uhr das Sinfoniekonzert für junge polnische und deutsche Dirigenten im Internationalen Musikzentrum Ost-West in Zielona Gora. Das Sinfonieorchester der Philharmonie Zielona Gora spielt unter anderem Beethovens 6. Symphonie "Pastorale".

Zum Abschluss der Festtage am 12. März wird der Klangkörper aus Zielona Gora in großer Besetzung in der Konzerthalle um 17 Uhr Werke von Weber, Wieniawski und Dvorak spielen.

Programm im Internet unter www.musikfesttage.de; Tickets: 0335 4010120