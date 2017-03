Wettkampfbahn für die Ortswehr und Dachsanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Die Alt Zeschdorfer Feuerwehrleute wünschen sich eine feste Wettkampfbahn. Sie soll oberhalb des Feuerwehrgerätehauses beginnen und am Rande des Sportplatzes verlaufen. Während eines Vor-Ort-Termins in dieser Woche hat Ortswehrführer Jens Buchholz den Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern den geplanten Verlauf gezeigt und die Notwendigkeit erläutert: Bislang haben die Fußballer aus dem örtlichen Sportverein und die Feuerwehrsportler den Sportplatz in Abstimmung gemeinsam genutzt. Aber dabei gibt es Probleme.