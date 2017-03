Im Doppelpack nach Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Man konnte schier den Stein zu Boden fallen hören, der SV-Trainer Torsten Raeck nach dem 25:23-Sieg in der Brandenburgliga gegen PHC Wittenberge von Herzen fiel. Nun soll gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, dem Oranienburger HC II, zwei wichtige Punkte eingefahren werden.

Geschichte hat der 1. SV Eberswalde II im letzten Spiel der Landesliga Staffel Nord geschrieben. 50 Tore warfen die Spieler des Gastgebers im Eberswalder Sportzentrum gegen den punktlosen Tabellenletzten PHC Wittenberge II. Kein Beteiligter konnte sich an ein Meisterschaftsspiel erinnern, bei dem eine Mannschaft 50 Tore in 60 Minuten erzielt hatte.

Die Mannschaft von Trainer Jens Müller wollte mit einem beeindruckenden Erfolg ein Signal an die Konkurrenz senden und zeigen, dass sie bei der Vergabe des Titels ein ernstes Wort mitreden möchten. Die Eberswalder Bank war sehr gut gefüllt und der Trainer konnte aus dem Vollen schöpfen. Alle Feldspieler kamen im Verlauf auch zu Torerfolgen. In der Anfangsphase konnten die Gäste aus der Prignitz noch mithalten, bis zum 4:4 kamen sie jeweils zum Ausgleich, danach zeigte sich aber recht früh die Dominanz der Barnimer. Die Wittenberger hielten den Torabstand bis etwa Mitte der ersten Halbzeit aber noch gering. Beim 9:8 hatten sie den letzten Sichtkontakt zum Tabellenzweiten, der dann seine sportliche Überlegenheit auch im Resultat darstellen konnte. 12:9, 15:11 und 18:13, die zweite Mannschaft des 1. SV Eberswalde setzte sich kontinuierlich immer weiter ab. Mit acht Toren Vorsprung (22:14) gingen die Barnimer in die Halbzeitpause. Keiner der anwesenden Zuschauer zweifelte zu diesem Zeitpunkt an dem klaren Erfolg des Gastgebers.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit merkte man den Prignitzern an, dass sie sich nicht überrennen lassen wollten. So lange ihre Kräfte reichten, versuchten sie dagegenzuhalten. Die ersten beiden Tore der zweiten Hälfte wurden dann auch auf Seiten des Gastes verbucht (22:16). Danach kam aber die Tormaschine des 1. SV ins Rollen. Aus dem 23:17 machten sie innerhalb nur weniger Minuten ein 28:17 und die Gäste begannen langsam zu resignieren.

Der Torabstand wuchs schnell an und es drohte den Prignitzern schon früh eine derbe Klatsche. Bis Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Gäste noch einen 10-Tore-Abstand halten (35:25). Danach waren die Wittenberger mit ihren Kräften aber am Ende. Es waren noch knapp zehn Minuten zu spielen und die Fans in der Halle waren gespannt, ob ihre Mannschaft es noch schafft, die 50-Tore-Marke zu knacken. Sie schafften es. Mit dem letzten Angriff gelang den Gastgebern durch Robin Wielsch der 50. Treffer.

Trainer Jens Müller war nach dem Spiel auch hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, obwohl es ein paar Gegentreffer weniger hätten sein können.

Gegen den Oranienburger HC III will die SV-Zweite nun einen Angriff auf Tabellenführer HC Anklam starten.