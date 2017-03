Punkte-Lohn bleibt weiter aus

artikel-ansicht/dg/0/

In den ersten drei Partien gelang es, die Hinrundenergebnisse zu verbessern, auch wenn man weiter punktloses Schlusslicht ist. Beim 1. SV Eberswalde setzte sich jetzt nach einem 20:28-Heimspiel in der Hinrunde der Trend bei einer knapperen 22:27-Niederlage fort. Das Ergebnis sagt dabei nichts über die Spannung und Dramatik im Spiel aus.

In Eberswalde wird wie in Oranienburg mit sogenanntem "Klister" gespielt. So hatten die HCA-Spieler anfangs nicht nur mit körperlich stabileren Gegenspielern - was meist der Fall ist -, sondern auch mit der Handhabung des klebrigen Balls zu kämpfen. Folge war ein schneller 0:3-Rückstand. Dann erst gelang das erste Gästetor. Weiterhin wurden aber kleinste Fehler rigoros bestraft (1:9/2:12). Man musste ein Debakel befürchten.

Doch nun besannen sich die Uckermärker wieder aufs Kämpfen und hatten in einigen Aktionen auch das Glück auf ihrer Seite. Über die Stationen 4:12 und 6:14 ging es beim 9:16-Rückstand in die Pause - Gelegenheit, um die taktische Marschroute für den zweiten Abschnitt festzulegen. Dieser begann wieder ausgeglichen, auch wenn der Gastgeber-Vorsprung leicht wuchs (22:12). Doch die Wundertüte HCA hatte noch etwas in petto: Plötzlich hatte man einen Lauf, Aktionen in Abwehr und Angriff liefen wie am Schnürchen, sodass die Barnimer nur noch mit 22:19 vorn lagen. Die Aufholjagd hatte natürlich viel Kraft gekostet. Das größere Wechselkontingent der Gastgeber gab nun den Ausschlag. Über den 25:20-Zwischenstand gab es letztlich ein 27:22.

Zuvor war das Heimspiel gegen den Ludwigsfelder HC mit 12:23 verloren gegangen (Hinspiel 23:35). Nach nervösem Beginn auf beiden Seiten war der Gast in Führung gegangen, doch dann führte der HCA gegen den Tabellendritten mit 3:1 und 4:2. Der Gast änderte daraufhin sein Abwehrverhalten und lag zur Pause der torarmen Partie mit 7:5 in Front. Die Angermünder hatten bis dahin leider etliche gute Möglichkeiten bei Kontern und freien Wurfmöglichkeiten leichtfertig vertan.

Die Hoffnung, dass auch der zweite Abschnitt so eng gestaltet werden kann, erfüllte sich nicht. Vom 6:10 entwischten die Ludwigsfelder bis auf 7:19. Der Kampfgeist der Uckermärker Jungs war gefragt - und es gelangen tatsächlich wieder Aktionen, die zuvor schief gegangen waren. So konnte der HCA bis zum 12:23-Endstand den Abstand geringfügig verkleinern.

Jetzt gilt der Blick dem Auswärtsspiel am 11. März beim SV Brandenburg-West (8.), der als einzigen Saisonsieg bisher das 26:20 beim HCA aus der Hinrunde im Protokoll zu stehen hat.

HCA: Rose, Wenck, Hinz (2 Tore), Buchweitz (5), Arndt (2), Kurth (10/1 Siebenmeter), Riedel (9/3), Ahrendt (1), Effenberger (3), Lüben, Fährmann; Teamverantwortliche: Scheer, Rissmann