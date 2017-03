Bodengutachten für Wohnpark-Bauland

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Entwürfe für Bebauungspläne, finanziert von der Gemeinde oder Privatleuten wurden im Bau- und Vergabeausschuss der Gemeinde Briesen diskutiert. Das Projekt Mehrgenerationen-Wohnpark in der Petershagener Straße muss vorerst auf Eis gelegt werden. Denn nach der öffentlichen Auslegung verlangt die Bodenschutzbehörde des Landkreises ein aktuelles Bodengutachten für das 8000 Quadratmeter große Areal, das mit Wohnungen bebaut werden soll.

"Da auf dem Gelände früher eine Glashütte stand und zur Herstellung chemische Prozesse abliefen, ist eine Untersuchung auf Schadstoffe nötig", erläuterte Bauamtsleiterin Martina Müller. Dafür muss das Grundstück in neun Flächenquadrate eingeteilt und in fünf, zehn und 60 Zentimetern Tiefe beprobt werden. Was das geforderte Gutachten kostet, stand noch im Raum. Die Mitglieder des Bauausschusses gaben die Empfehlung, einen Kostenvoranschlag einzuholen und das Projekt weiter voran zu treiben. "Erst wenn die Mehrkosten klar sind, können diese im Haushaltsplan eingestellt werden", sagte Ausschussvorsitzender Dietmar Wendt.

Des weiteren wurde erstmalig die geplante Seniorenresidenz "Vitalis", die beim Edeka-Markt entstehen soll, konkretisiert und erste Entwürfe vorgestellt. Vorgesehen ist ein vierstöckiges Gebäude, das nicht größer als der gegenüberliegende Bahnhof mit Nebengelass ist, mit ausgebautem Keller. Außerdem sollen bis zu sechs Behinderten-Parkplätze vor dem Haus geschaffen werden.