Vorträge zur Barnimer Geschichte

Wandlitz (MOZ) Ganz im Zeichen von Orts- und Heimatgeschichte steht der Sonnabend, 4. März, in der Kulturbühne "Goldener Löwe", Breitscheidstraße 19, in Wandlitz. Das Kreisarchiv des Landkreises Barnim in Verbindung mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv und der Brandenburgischen Historischen Kommission laden ab 10 Uhr zu Vorträgen ein, die sich um das Rahmenthema "Landwirtschaftsgeschichte" ranken.