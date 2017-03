Wie der malende Architekt die Welt sieht

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Mit einer Doppelausstellung eröffnet der Verein Kunst am Bahnhof Bad Saarow am Sonnabend seine neue Saison. Rüdiger Gau zeigt Malerei und Grafiken, Eva Förster Skulpturen aus Holz. Die Vernissage in der Galerie im Bahnhof beginnt um 17 Uhr.

Rüdiger Gau ist Kunstinteressierten in Bad Saarow kein Unbekannter. Bereits zwei Mal zeigte er eine Auswahl seiner Werke bei Ausstellungen des Kunstraum-Vereins. Seit der Architekt im Ruhestand ist, widmet sich der Berliner verstärkt der Malerei - sein Beruf spielt dabei aber eine entscheidende Rolle. "Wie sieht der Architekt die Welt - und was macht der Maler daraus?" Dieser Frage geht er bei der Arbeit in seinem Atelier in Berlin-Zehlendorf nach.

Seine Motive sind ein Wohnhaus an einem Kanal in Venedig und Wolkenkratzer in New York, aber auch heruntergekommene Gebäude irgendwo in China und Favelas, die sich über einen Hügel erstrecken. Er malt mal konkret, mal abstrakt; die Farben sind mal intensiv, mal zurückhaltend. Teilweise hat er ältere Werke übermalt, die alten Strukturen schimmern dabei noch durch.

Besonderen Reiz gewinnt Gau der abstrakten Malerei ab. "Manchmal erkennen andere in meinen Bildern Dinge, die ich selber noch gar nicht entdeckt habe", sagt er. Mit Bad Saarow als Ausstellungsort habe er bislang gute Erfahrungen gemacht. "Die Resonanz hier war immer gut, und speziell bei meiner ersten Ausstellung habe ich auch viel verkauft."

Ergänzt wird die Präsentation seiner Werke diesmal von Eva Förster. Sie kommt wie Gau aus Berlin und hat eine berufliche Vergangenheit als Architektin; als Künstlerin aber beschäftigt sie sich mit Skulpturen. Aus teilweise kleinsten Holzteilen hat sie filigrane Figuren erstellt. "Ich verwende dabei Teile, die ich irgendwo entdecke und spannend finde", erzählt sie. Zusammengefügt hat sie die einzelnen Elemente mit Holzdübeln und Klebstoff. "Manchmal kostet das viel Mühe und Schweiß", berichtet sie. Die Statik ergebe sich dann beim Arbeiten.

Bis 9. April; Öffnungszeiten Mi, Fr, Sa und So 14-17 Uhr