Neuer Pendler-Parkplatz geplant

Briesen (MOZ) Wild parkende Autos auf der Kopfstein-Holperpiste am Briesener Bahnhof sind kein schöner Anblick. Bei Regenwetter sammeln sich riesige Pfützen in den Löchern. Deshalb plant die Gemeinde an dieser Stelle einen weiteren Pendlerparkplatz zu errichten. Auch weil der bereits vorhandene Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite in der Frankfurter Straße/Ecke Falkenberger Straße, den es seit rund zehn Jahren gibt, bei weitem nicht genügend Kapazitäten bietet.