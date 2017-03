Ab durch die Becken

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Hunderte Schüler, Wettkampfrichter und Helfer haben am Donnerstag im Freizeitbad baff am zwölften Handicapschwimmen teilgenommen. In vielen der 21 Schulen aus ganz Brandenburg gehört die sportliche Betätigung im Wasser zum Wochenprogramm.

"Wo ist Barnike", fragt Jörg Goldenbaum (Partner für Gesundheit) einen der vielen Helfer, die am Donnerstag durchs Schwimmbad wuseln. Der Organisationschef des zwölften Handicapschwimmens ist hochkonzentriert, der Zeitplan straff. Genau 159 Schüler von Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gehen in wenigen Minuten an den Start. Beginn: 10Uhr. Gegen Mittag sollen die Wettkämpfe durch sein. Barnike jedenfalls ist startklar. Pünktlich führt das Maskottchen des Barnimer Kreissportbunds die Verantwortlichen mit Musik ins Hallenbad. Die Sportveranstaltung, die jedes Jahr unter großem Engagement vieler Ehrenamtler im baff stattfindet, gilt damit als eröffnet.

Erste Disziplin: Spaßstaffel. Den Schülern wird das Vorankommen im Wasser mit diversen Utensilien erschwert. Eine Schwimmnudel, einen Ball und ein Schwimmbrett mit Eierbecher müssen sie irgendwie zum anderen Beckenrand transportieren und zu guter Letzt auch noch in Kleidung - weiße Latzhose und Kittel - zur gegenüberliegenden Seite schwimmen.

"Schon ein bisschen anstrengend", sagt die 15-Jährige Simone Abizsch von der Schule am Wald in Worin (Märkisch-Oderland). Sie bekam es mit der Schwimmnudel zu tun. Doch die geübte Wasserratte hat schließlich schon im See von Waldsieversdorf ihr Bronzeabzeichen gemacht. Außerdem fahren die Schüler einmal die Woche nach Buckow (MOL), um in einem kleineren Becken zu trainieren.

Unter Wettkampfbedingungen können die Frankfurter üben. Jeden Donnerstag geht es für die Hansa-Schüler ins Hallenbad der Oderstadt. "Schwimmen macht mir Spaß. Aber bei Turnieren ist es eher nicht so mein Fall", sagt der 18-jährige Glenn Kresse, der gleich noch im Freistil antritt. Fußball sei in punkto Wettkampf schon eher seine Sportart.

Heimvorteil genießt die Märkische Schule. Wie die 14-jährige Kasia Haese verrät, trainieren die Schüler der Eberswalder Einrichtung immer donnerstags im baff. Kasia ist zum ersten Mal dabei und muss noch ins Wasser. Welchen Schwimmstil sie dann zeigen muss? "Keene Ahnung", sagt die Schülerin.

Neben der Spaßstaffel stehen Rücken, Brust, Freistil und Streckentauchen auf dem Programm. Egal wie die Schüler abschneiden, die Anfeuerungsrufe ihrer Teammitglieder sind ihnen gewiss. Genauso wie die stolzen Lehrer, die am Beckenrand fotografieren oder Videos drehen. Für etwaige Beschwerden bei den Kampfrichtern, wie es im vergangenenen Jahr der Fall gewesen sein soll, dürfen die Filme allerdings nicht verwendet werden. Das macht Organisationsleiter Jörg Goldenbaum den Verantwortlichen der Schulen in der Vorbesprechung deutlich. Die Veranstaltung sei ein Schwimmfest für alle Schulen des Landes. Es geht um den Spaß. Das Urteil der Kampfrichter gilt. Und so sieht es aus: