Lärm macht krank

Schlechtes Hören ist eine Volkskrankheit. Sie mindert die Lebensqualität. Bei angeborenen Problemen müssen schon Kinder darunter leiden, obwohl sie sich viel besser damit abfinden als Erwachsene. Ab Mitte 50 nimmt die Zahl der Betroffenen rasant zu. Rund 70 Prozent aller Menschen ab Mitte 60 hören schlechter. In der Uckermark greift diese Volkskrankheit immer weiter um sich. Nicht nur wegen der älteren Bevölkerung, sondern auch, weil Hörprobleme zunehmend bei jüngeren Generationen auftreten.

"Die meisten Leute reagieren viel zu spät", berichtet Marie Lemke. Die Hörgeräteakustikerin bei Optic Ortel in Angermünde hat inzwischen mit allen Altersgruppen zu tun. Es werden immer mehr Betroffene. Doch viele Menschen haben Angst vor der Gewissheit, dass sie ein Hörgerät brauchen, oder wollen es nicht wahrhaben. "Man kann sagen, dass die meisten Leute rund zehn Jahre zu spät zu uns oder zum Arzt kommen."

Die Ursachen für erhebliche Einbußen des Hörsinns liegen im Lebensstil. Selbst in der ländlich geprägten Uckermark ist der Verkehrslärm die Nummer eins bei den Ursachen. Doch viele Schädigungen entstehen auch durch fehlenden Gehörschutz bei der Arbeit. Der tägliche Gebrauch von Fernsehen und Radio, von zu lauter Musik, Motorsägen, Kreissägen oder sonstigen schweren Maschinen fordert seinen Tribut. "Man ist heute immer von irgendeinem Geräusch umgeben", sagt Marie Lemke. Es gibt auch Menschen, die sich vom unablässigen Surren der Windräder massiv gestört fühlen, denn jeder Mensch nimmt Krach anders wahr.

Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. "Betroffene grenzen sich ab, können an Gesprächen nicht teilnehmen", informiert Marie Lemke. "Sie denken, dass man über sie redet. Es gibt Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, ein höheres Risiko im Verkehr. Auch das Gleichgewicht leidet." Neue Forschungen haben ergeben, dass es einen Zusammenhang zwischen einem unversorgten Hörverlust und der Entwicklung einer Demenzerkrankung gibt.

Hinzu kommt das Arztproblem. Nach Einschätzung von Hörgeräteakustikern verfügt die Uckermark angesichts der älter werdenden Bevölkerung über viel zu wenig Hals-Nasen-Ohren-Praxen.

Die Wartezeiten für einen Termin liegen zwischen drei und sechs Monaten. In Angermünde besteht eine einzige Praxis, in Schwedt und Prenzlau können Patienten auf jeweils zwei Ärzte vertrauen, in Eberswalde praktizieren drei.

Am Ende kommt für viele Patienten ein Hörgerät in Betracht. Hier hat die Technik gerade in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen. Die dicken hautfarbenen Teile verschwinden aus dem Blickfeld. Stattdessen helfen schicke und an die Ohrmuschel angepasste Hochleistungsgeräte mit starken Akkus. Sie lassen sich bequem per App übers Handy einstellen und mit vielen Geräten kombinieren. Es gibt sogar eine Spracherkennung: Das Gerät filtert anhand der Stimme heraus, wer gerade redet und verstärkt ihn.

Doch Vorbeugen hilft immer noch besser als Heilen. Daher informiert Marie Lemke am Welttag des Hörens alle Interessenten über die Möglichkeiten, sich vor Hörschäden durch Lärm zu schützen. Dazu kann ein Schlafschutz ebenso beitragen wie ein individueller Gehörschutz durch den Arbeitgeber.