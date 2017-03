Wandlitz punktet mit seiner Baukultur

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Zwei Drittel aller Brandenburger leben im ländlichen Raum. Weil es aber angesichts knapper Kassen und des demografischen Wandels immer schwieriger wird, die Baukultur in den Gemeinden und kleinen Städten zu erhalten, will das Bauministerium nun mit einem Leitfaden nachhelfen und Mut machen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556498/

Stolz klingt in der Stimme mit, als die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant am Donnerstagvormittag in der Kulturbühne "Goldener Löwe" die rund 80 Teilnehmer der Fachkonferenz "Gutes Planen und Bauen" begrüßt. Das Wandlitzer Barnim-Panorama ist immerhin eines von 15 Referentobjekten, die das Bauministerium als sehr gelungen und damit als empfehlenswert für andere Kommunen anpreist. Das millionenteure Ausstellungsgebäude überzeugt mit seiner dörflichen, modernen und mittlerweile prämierten Architektur. "Heute ist das Barnim-Panorama nicht Fremdkörper, sondern Hingucker", ist dazu im druckfrischen Leitfaden zu lesen.

Die Wandlitzer Bürgermeisterin kann mit weiteren Fakten punkten: Gerade wurde ein kleines Förderprogramm aufgelegt, um Besitzer von Denkmalen bei der Sanierung selbiger zu unterstützen. Riesenbeträge stehen beim Etat von zunächst 10 000 Euro jährlich zwar nicht zu erwarten, aber die Gemeinde setzt immerhin einen Anreiz. Und weiter hält die Gemeinde eine Million Euro parat, um in Lanke, Klosterfelde und in Wandlitz öffentlichen Freiraum neu zu gestalten.

Kommunen in größerer Entfernung zur Hauptstadt können nur selten derartige Finanzlasten stemmen. Dabei wäre es wünschenswert. "Es sind Anstrengungen, aber wenigstens nicht immer große Finanztöpfe nötig, um in Sachen Baukunst etwas zu erreichen", lautet allerdings eine hoffnungsvolle Erkenntnis, die Karsten Birkholz, Amtsdirektor in Barnim-Oderbruch, seinen Zuhörern mitgebracht hat. Birkholz ist zugleich ehrenamtlicher Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft historischer Dorfkerne. Erberichtet, wie es beispielsweise in Neulietzegöricke gelungen ist, den Förderverein der Kirche, die Kirchengemeinde selbst und die kommunale Gemeinschaft unter einen Hut zu bringen. So gaben alle Geld für die Sanierung der Kirche. Die Gemeinde schloss mit der Kirche sogar eine Nutzungsvereinbarung, sodass Leader-Mittel in Anspruch genommen werden konnten. Für Professor Carlo Becker von der BTU Cottbus-Senftenberg belegen diese und weitere im Leitfaden nachlesbare Erfahrungen, wie es mit der richtigen Strategie und vielen Akteuren gelingen kann, trotz aller Nachteile in Gemeinden und Städten Baukultur zu bewahren. Mit dem Leitfaden solle daher vermittelt werden, wie es klappen kann. Dorfentwicklungspläne helfen, aber auch die beispielgebende Wirkung der öffentlichen Hand. Baukultur sei nämlich identitätsstiftend, zahle sich aus und mache die Bürger stolz.