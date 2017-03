Der Ältere gewinnt das Familien-Duell

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556499/

Das vom Berlin-Brandenburgischen Verband ausgerichtete Turnier um die Jugend-Hallenmeisterschaften Süd-Brandenburg der AK U12 bis U18 mit Teilnehmern aus Spremberg, Eisenhüttenstadt, Finsterwalde, Herzberg, Frankfurt und Königs Wusterhausen wurde einmal mehr im Indoor-Tenniscenter des Schwapp in Fürstenwalde ausgetragen.

In der Vorrunde setzte sich der erst neun Jahre alte Konrad Priebe in zwei Sätzen gegen Maik Hauwetter von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt (7:6, 6:4) und in drei gegen Keanu Patzig vom LTC Cottbus durch (3:6, 6:3, 10:8). Franz hatte noch weniger Mühe, bezwang sowohl Leonard Farr als auch Justus Werner (beide TV Dahme-Spreewald) jeweils glatt mit 6:2, 6:2. Damit waren die für den Tennisclub Frankfurt spielenden Brüder aus der Scharmützelsee-Gemeinde Diensdorf Gruppen-Erste und konnten in den Halbfinals tags darauf nicht aufeinandertreffen.

Im Überkreuzvergleich war Konrad gegen Farr ungefährdet (6:3, 6:3), der elfjährige Franz hatte mit Patzig mehr Mühe. Nach 2:6 und 7:5 musste das Spiel im Match-Tiebreak entschieden werden. Priebe behielt die Nerven und machte mit dem 10:5 das Familien-Duell im Endspiel perfekt.

Was in der Fürstenwalder Halle für Erstaunen sorgte, war für die Brüder nichts Neues: Bereits zum dritten Mal standen sie sich in einem Finale gegenüber. Und sie boten den Zuschauern zwei unterhaltsame, mitreißende Sätze geboten, die der Ältere jeweils 6:4 gewann und sich folglich Süd-Brandenburger Hallenmeister nennen darf. Platz 2 für den keineswegs enttäuschten jüngsten Turnierspieler ist aber natürlich ebenfalls aller Ehren wert.

Für den TC Frankfurt treten Franz und Konrad Priebe, die in der Wintersaison dreimal in der Woche bei Ulf Lindberg und Kai Simon in der Scharmützel-Halle trainieren übrigens an, weil es in Bad Saarow derzeit keine Mannschaft gibt, die am Verbandsspielbetrieb der Kinder teilnimmt.