Kochtopf brennt - Bürger rufen Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Erkneraner Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnblock in der Waldpromenade ausrücken. Bewohner aus dem Haus mit der Nummer 5 hatten die Einsatzkräfte um 15.36 Uhr alarmiert, weil sie aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Hauses Qualm bemerkt hatten und einen Brand vermuteten. Der Mieter der Wohnung, ein 82-jähriger Mann, hatte die Wohnung kurze Zeit vorher verlassen und einen Kochtopf auf einer nicht ausgeschalteten Herdplatte vergessen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste nicht mit dem vorbereiteten Wasserstrahlrohr arbeiten, da sich die Flammen im Topf mithilfe einer Wasserschüssel aus der Küche löschen ließen. Ein Wasserschaden entstand nicht, sagte Einsatzleiter Carsten Rileit, der mit elf weiteren Feuerwehrleuten, einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug vor Ort war. Die Wohnung sei aber stark verrußt und müsse gemalert werden. Da die Feuerwehr per Infrarotkamera keine weiteren Brandnester fand und keine auffälligen Temperaturen feststellte, wurde die Wohnung nach ausgiebigem Lüften gegen 16.30 Uhr freigegeben.