Teure Fahrt nach Hause

Bei Michael Schultz aus Finow krachte es im September 2016 gegen 16 Uhr auf dem Weg nach Hause. Der 57-Jährige arbeitet für die EJB Werbellinsee. In der Joachimsthaler Straße, die in Richtung Eberswalde in eine scharfen Linkskurve führt, kam ihm aus der Altenhofer Dorfstraße ein Radfahrer entgegen. "Er kam mit vollem Karacho den Berg herunter und hat dann die Kurve nicht gekriegt", beschreibt Michael Schultz das Geschehen. Er brachte seinen Ford Kuga zum Stehen, das drohende Unheil bereits erahnend. Der junge Mann konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in die Stoßstange des Fahrzeuges. Ein etwa zehn Zentimeter langer Kratzer im Lack ist die Folge.

Michael Schultz eilte dem Radfahrer zur Hilfe, rief Polizei und Krankenwagen. Der junge Mann kam mit leichten Blessuren am Bein und Schmerzen im Bauch in ein Krankenhaus. "Wir haben uns nach ihm erkundigt, es geht ihm wieder gut", sagt Michael Schultz. Was ihm und seiner Frau bis heute Sorgen bereitet: Ob er jemals die Kosten für die Regulierung seines Schadens erstattet bekommt. Denn versichert, ist der Radfahrer nicht. Den Schaden aus eigener Tasche bezahlen, dafür hat er das Geld nicht.

Michael Schultz und seine Frau Christine sind verzweifelt. "Wir wollen niemanden an den Pranger stellen", betont Christine Schultz. Aber erst acht Wochen vor dem Unfall hatten sie den geleasten Wagen angeschafft. 1100 Euro müssten sie für die Reparatur zahlen. Viel Geld für das Ehepaar. Christine Schultz ist krankheitsbedingt bereits berentet.

Axinia Püschel, Fachanwältin für Verkehrsrecht aus Eberswalde, macht die rechtliche Lage deutlich: "Wer einen Schaden verursacht, ist auch dafür zu belangen", sagt sie. Wenn der Schuldige allerdings weder über eine Haftpflichtversicherung verfügt, noch über Vermögen, bleibt der Geschädigte auf seinen Kosten sitzen. "Dieses Risiko trägt jeder, der am Verkehr teilnimmt", erläutert sie weiter.

Und dieses Risiko ist gar nicht mal so unerheblich, sagt Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aus Berlin. Der Verband steht in enger Verbindung zur Verkehrsopferhilfe. Sie sagt: "Etwa 15 Prozent der Haushalte in Deutschland haben keine Haftpflichtversicherung." Das treffe vor allem auf Arbeitslose und Geringverdiener zu. Der Flüchtlingsstatus sei dafür unerheblich, eher der finanzielle Hintergrund.

Aus diesem Grund lehne die Stadt Eberswalde eine Versicherung von Flüchtlingen und Asylbewerbern über die Kommune ab, wie es in Teilen Süddeutschlands gemacht wird. Für Eberswalde sei das nicht denkbar, sagt Nancy Kersten, Pressesprecherin der Stadt. Man könne "einheimische wirtschaftlich weniger starke Personen nicht schlechter stellen als die Gruppe der Flüchtlinge", sagt sie.

Und auch Britta Sondermann vom Jobcenter Barnim, wo der Radfahrer Leistung beziehe, macht wenig Hoffnung: "Da der Schuldner Leistungen beim Jobcenter beziehe, können Schadensersatzansprüche von Dritten gegenüber Kunden des Jobcenters nicht geltend gemacht werden." Für Familie Schultz eine bittere Erfahrung.