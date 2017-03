Fast 77 Millionen im Sparstrumpf

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Noch nie ging es Schwedt finanziell so gut. Der Gesamtabschluss des Konzerns Schwedt, also der Stadt und all ihrer Unternehmen weist 2015 einen Überschuss von 18 Millionen Euro auf. Das kommunale Vermögen wächst auf 392 Millionen Euro, die Rücklage auf fast 77 Millionen Euro.

Wie es wirklich um die Finanzen der Stadt steht, das soll seit einigen Jahren die doppelte Buchführung und die Gesamtbetrachtung der Stadt und aller Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, beantworten. Die bloße Abrechnung des Haushaltsplanes Stadt ließ das nicht ohne Weiteres zu. Im Gesamtabschluss, der jetzt im Stadtparlament vorliegt, wird alles mit betrachtet, was die Kommune betrifft. Auch die Verluste der Technischen Werke, die der Stadt zum Beispiel das Betreiben des Bades, des Hafens und des Kinos abnehmen, die Gewinne und Sachwerte der Stadtwerke, Gewinne aus der Vermietung kommunaler Wohnungen genauso wie die Steuern, die die eigenen Unternehmen an die Stadt zu zahlen haben. In der Gesamtbetrachtung wird die finanzielle Situation der Kommunen dann wirklich vergleichbar: Wie viel Vermögen haben sie, wie viele Rücklagen, welche Jahresbilanzen?

Schwedt könnte sich durchaus mit anderen Kommunen messen. Das Problem ist, dass es kaum vergleichbare Kommunen gibt, die bereits ihre Eröffnungsbilanz als Konzern und Gesamtabschlüsse vorgelegt haben. Eberswalde hat ihn noch nicht, Eisenhüttenstadt auch nicht. Die Stadt Nauen, vor einigen Jahren Pilot-Kommune zur Einführung der Doppik, entschied sich nach einer Prüfung dagegen. Die Stadt Oranienburg ist eine der wenigen neben Schwedt, die den Abschluss vorgelegt haben. Die 41000-Einwohnerstadt in Berlinnähe hat ein Anlagevermögen von 460 Millionen Euro.

Schwedt ist um 10 000 Einwohner kleiner, hat mit den Wohnbauten und den Stadtwerken aber durchaus gewinnbringende Unternehmen und insgesamt ein hohes Anlagevermögen. Investitionen der Technischen Werke in Windräder und der Wohnbauten in den Wohnungsneubau vergrößerten 2015 das Vermögen der Stadt um rund 20 Millionen auf knapp 400 Millionen Euro.

Die Stadt mit all ihren kommunalen Einrichtungen konnte 2015 einen Jahresüberschuss von 2,8 Millionen Euro erziehen und damit ihre Rücklage aufbessern. Die Wohnbauten erzielten 2015 einen Jahresüberschuss von gut zwölf Millionen Euro, vier Millionen Euro mehr als 2014. Die beiden Töchter Grüner Flor und Stadtgrün steuerten 43000 Euro Minus beziehungsweise 63000Euro Plus bei. Die Stadtwerke konnten 5,7 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften, wovon auch drei Millionen Euro Verlust der Technischen Werke ausgeglichen werden konnten. Die Infrastruktur und Service GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Stadt, die Infrastruktur für den Raffineriestandort errichtet und betreibt, steuerte einen kleinen Jahresüberschuss bei.

Selbst die Uckermärkischen Bühnen, größter subventionierter Kommunalbetrieb, erwirtschaftete 2015 einen Jahresüberschuss von 211000 Euro und baute Altschulden weiter ab. Insgesamt wuchs die Summe im Sparstrumpf des Konzerns Schwedt 2015 um neun Millionen Euro auf fast 77 Millionen Euro.