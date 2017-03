Radweg nach Ützdorf vor der Fertigstellung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556504/

Vorgesehen ist Ende April ein Auftakt mit Radfahrern und Wanderern. Von Lanke aus werde sich eine Radfahrtruppe in Bewegung setzen, von Lanke aus solle eine Wandergruppe starten. Am Campingplatz in Ützdorf werde dann in Form eines kleinen Empfangs ein gemütlicher Nachmittag stattfinden. Für Kinden werde ein Verkehrsquizz mit Preisen veranstaltet, ein DJ kümmert sich um die passende Musik.

Der Radweg nach Ützdorf bietet den Lankern die Möglichkeit, auf sicheren Wegen abseits von Straßen bis nach Wandlitz zu radeln. Allerdings führt der Weg zunächst durch den Liepnitzwald in Richtung B 273 und den Parkplatz an der Waldsiedlung. Von dort aus führt ein weiterer Radweg bis nach Wandlitz. Deutlich kürzer wäre ein direkter Weg durch den Liepnitzwald nach Wandlitz, doch davon raten die Mitglieder im Ortsbeirat derzeit ab. "Es gibt durchaus Lanker Schüler, die per Rad zur Schule nach Wandlitz fahren. Aber den Waldweg fand ich schon damals bei meinen Kindern nicht so gut", bekannte Sylvia Rath vom Ortsbeirat.

Im Gremium tauchte auch die Frage nach weiteren Radwegeprojekten auf. Aus Lanker Sicht wäre eine Verbindung nach Prenden wünschenswert. Nicht minder wichtig erscheint dem Ortsbeirat die Verbindung nach Ladeburg. Da diese Straße jedoch in der Baulast des Landes liegt, müsste zuvor mit des Landesstraßenbetrieb Übereinstimmung erzielt werden. "Der Zustand der Straße ist so schlecht, dass niemand Verständnis dafür hätte, wenn lediglich ein Radweg gebaut werden würde. Wir orientieren daher auf eine Sanierung in einem Zug, einen neuen Radweg und eine bessere Straße", so Ortsvorsteher Schmidt.