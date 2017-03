Werkstatt-Abriss noch nicht sicher

artikel-ansicht/dg/0/

An der Mauerstraße 55 ist die alte Stadtmauer nicht sichtbar, weil hier der Schuhmacher Manfred Richtsteig in den 1990-er Jahren eine schlichte Werkstatt errichtet hat. 2016 ist der beliebte Handwerksmann kurz vor seinem 81. Geburtstag gestorben. Die Stadt hatte danach das Grundstück erworben - eigentlich in der Absicht, hier eine historische Werkstatt einzurichten. Davon ging auch Dieter Gutsche aus, der als Stadtführer mit den Besuchern ständig an der Werkstatt vorbei flaniert und die Geschichten des Schuhmachers Richtsteig erzählt. "Ich habe davon aus der MOZ erfahren, dass unser Bauausschuss für den Abriss gestimmt hat", sagt Gutsche, der Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses ist. Gutsche weiß, dass das Schuhmacherhäuschen, umgeben von einer Betonmauer, nicht unter Denkmalschutz steht. Doch gegen einen Abriss hat er seine Gründe: "Etwa seit dem 16. Jahrhundert, als die Stadtmauer ihre wehrhafte Bedeutung für die Stadt verlor, nutzte man die Bauten der Stadtmauer anderweitig. Die Namen einiger ehemaligen Wehrtürme deuten heute noch darauf hin." Im Münzturm seien Münzen geprägt worden, im Darrturm Malzdarre und im Mäuseturm sei Getreide gelagert worden. "Die Handwerker, die ihre kleinen Häuser in der Mauerstraße hatten, vereinnahmten die Weichtürme und nahmen zudem Anbauten an der Stadtmauer vor", erzählt Gutsche. Die meisten seien nach 1990 im Zuge der Restaurierung der Stadtmauer abgerissen worden. Aber die Werkstatt von Manfred Richtsteig zeuge noch heute von den Gepflogenheiten vergangenen Zeiten. Davon möchte der Stadtführer auch künftig bei seinen Rundgängen erzählen. Sein Vorschlag deshalb: Die Werkstatt stehenlassen und als Museum (das über 60 Jahre alte Inventar ist gesichert worden) einrichten und nur die etwa 13 Meter lange Grundstücksmauer zurückbauen.

Die Stadt möchte dagegen mit dem Abriss der Werkstatt die verdeckte Stadtmauer mit dem integrierten Weichturm wieder erlebbar machen. Zur Erinnerung an den Schuhmacher soll im Weichturm eine Schusterkugel installiert werden. Dabei handelt es sich um eine wassergefüllte Glaskugel, die in Kombination mit einer Lichtquelle wie eine einfach Arbeitslampe funktioniert. So haben zu Zeiten ohne elektrischen Stroms Schuhmacher und andere Handwerker arbeiten können.

Glaubt man Dieter Gutsche, fehlen für die Unterbringung des Schuhmacher-Inventars geeignete Räumlichkeiten in Beeskow. Die flächenmäßig größten Türme, der Darr- und der Pulverturm, seien bereits belegt und würden bei Führungen intensiv genutzt. "Viele Bürger unserer Stadt befürworten meine Variante", sagte Gutsche diese Woche vor den Stadtverordneten. Dort erntete er von einigen Seiten Zustimmung.

Gutsches Chancen stehen nicht schlecht, denn der Abbruch der alten Werkstatt bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, da sich das Gebäude im Denkmalbereich und in unmittelbarer Nähe eines Einzeldenkmals befindet. Das teilte am Donnerstag die Denkmalbehörde des Kreises auf Nachfrage mit. Die denkmalrechtliche Erlaubnis sei noch nicht erteilt. Auch aus der Stadtverwaltung heißt es: "Wir überlegen noch einmal."