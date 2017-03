Mordfall Oegeln: "Risiko zu gering eingeschätzt"

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Professor Egg, das Frankfurter Landgericht hat einen Mann auf Bewährung freigelassen, der danach drei Menschen tötete. Grundlage war das Gutachten eines Psychologen. Was ist da schiefgelaufen?

Die Begutachtung der Gefährlichkeit ist immer eine Art Gratwanderung. Einerseits kann es sein, dass man zu streng bewertet und jemanden in eine psychiatrische Klinik bringt, der gar nicht so gefährlich ist. Oder es kann sein, dass man eine Gefahr unterschätzt, und danach passiert etwas Schreckliches. Im aktuellen Fall scheint man das Risiko offenbar zu gering eingeschätzt zu haben, vielleicht konnte man es auch nicht sehen.

Bei dem Täter aus Oder-Spree ist Schizophrenie diagnostiziert worden. Außerdem hat er massiv gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Wäre es nicht spätestens dann an der Zeit gewesen, den Mann einzuweisen?

Im Nachhinein sagt man ja. Aber die genauen Umstände wird man noch klären müssen. Ich kenne die Details nicht.

Ein solcher Täter ist doch offenbar sehr krank. Muss man ihn da nicht vor sich selbst schützen und ihn allein schon deshalb aus dem Verkehr ziehen?

Grundsätzlich ja, es gibt allerdings auch ambulante Behandlungsformen, die für manchen ausreichend, vielleicht sogar besser sind. Und eine stationäre Unterbringung bedeutet immer eine massive Einschränkung von Lebensmöglichkeiten. Nur wenn erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind, ist eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angemessen. Hier wurde die Situation anscheinend als nicht so schwerwiegend angesehen.

Müssen sich Richter an die Hinweise der Gutachter grundsätzlich halten?

Nein. Gutachter sind lediglich Helfer der Justiz. Aber sie sind nicht heimliche oder gar unheimliche Richter. Das Gericht ist zum einen frei in seiner Entscheidung, wen es zum Sachverständigen bestimmt, zum andern muss es auch nicht zwingend umsetzen, was ein Gutachter sagt. Es muss sich vielmehr immer ein eigenes Urteil bilden. Ein Problem sehe ich übrigens darin, dass es bei solchen Verfahren meist nur einen einzigen Gutachter gibt. In Hessen ist das für Entlassungen aus dem Strafvollzug besser geregelt. Bei Inhaftierten mit langen Strafen müssen dort vor einer ersten Lockerung immer zwei voneinander unabhängige Gutachter herangezogen werden. Dieses Vier-Augen-Prinzip soll helfen, einseitige oder verkürzte Sichtweisen zu vermeiden.

Das würde die Verfahren aber aufwendiger und teurer machen.

Ja, sicher. Aber ich denke, aus Sicherheitsgründen sollte man über so etwas schon nachdenken. Insbesondere bei Fällen, in denen ein höherer Grad von Gefährlichkeit vorliegen könnte. Bei dem aktuellen Fall haben sich anscheinend über einen längeren Zeitraum verschiedene Straftaten angesammelt. Da wäre es aus meiner Sicht sinnvoll gewesen, besonders gründlich hinzuschauen.

Hätte das Gericht nicht jetzt schon die Möglichkeit gehabt, noch ein zweites Gutachten anzufordern?

Natürlich. Ein Gericht kann sagen, wir haben Zweifel und wir benötigen eine Zweitexpertise. Es ist nicht so, dass ihm da die Hände gebunden wären. Im Übrigen könnte das auch die Staatsanwaltschaft anregen.

Sie selbst haben eine lange Berufserfahrung und kennen viele Kollegen. Sind Gutachter geneigt, zu verständnisvoll gegenüber Tätern zu sein?

Nein, es ist eher umgekehrt. Solche dramatischen Fälle führen aus meiner Sicht dazu, dass viele Kollegen im Zweifel eher besonders streng in ihrer Bewertung sind. Es geht doch um Gefahrenabwehr und keiner möchte seinen Ruf beschädigt haben.

Ist der aktuelle Fall aus Ihrer Sicht also eher eine Ausnahme?

Ja. Man kann zwei Fehler machen: Man ist zu streng oder zu optimistisch. Den ersten Fehler merkt man nur in Ausnahmefällen, etwa im Fall Gustl Mollath, der zu Unrecht sieben Jahre in der Psychiatrie verbringen musste. Wenn aber jemand in Freiheit bleibt und schwere Straftaten begeht, dann ist die Aufregung verständlicherweise sehr groß, weil sich dann jeder sagt, so etwas darf doch nicht passieren.

Wie zuverlässig sind denn Gutachten. Gibt es Erfahrungswerte?

Ich kann da zwar keine Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel getan hat, was Fortbildung und Qualifizierung anbelangt. Und es wurden Mindeststandards geschaffen, die dazu beitragen sollen, das Qualitätsniveau von Gutachten zu verbessern.

Können Sachverständige für grob fehlerhafte Gutachten belangt werden?

Ja, selbstverständlich. Gutachter sind hier in keiner besseren Situation als etwa ein Handwerker, der für Pfusch und schlechte Leistungen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Allerdings sind grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz nicht immer ohne Weiteres feststellbar.

Wie gehen Richter oder Gutachter damit um, wenn es, anders als prognostiziert, doch zu einer Bluttat kommt?

Mir ist das zum Glück noch nicht passiert. Aber ich kann nicht ausschließen, dass eines Tages auch mir so etwas geschehen kann, weil doch immer ein gewisses Restrisiko bleibt. Betroffene Kollegen, die ich kenne, hat es schon sehr unglücklich und ratlos gemacht. Man muss allerdings unterscheiden: War eine zu günstige Prognose im handwerklichen Sinne fehlerhaft? Damit meine ich: Wäre bei genauerem Hinsehen die hohe Gefährlichkeit zu erkennen gewesen? Oder war das mit den zur Verfügung stehenden Daten einfach nicht ersichtlich? Das wäre zwar immer noch tragisch, aber in solchen Fällen kann man dem Gutachter keinen schweren Vorwurf machen.