Aufbruchstimmung im Bahnwerk

Zuletzt hatte der vom Gesellschafter Quantum Capital Partners AG getragene Nachfolger des von der Deutschen Bahn aufgegebenen Fahrzeuginstandsetzungswerkes in Eberswalde negative Schlagzeilen produziert. Ende vorigen Jahres war von überraschend festgestellten, existenzbedrohenden Brandschutzmängeln und von zu hohen Lohnkosten die Rede, die daraus resultieren würden, dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft die Verhandlungen über einen Haustarifvertrag auf einem den Markt- und Wettbewerbsbedingungen angepassten Niveau abgebrochen habe.

"Die Brandschutzmängel wurden inzwischen gutachterlich bewertet und mit der Deutschen Bahn besprochen. Das Werk genießt Bestandsschutz. Wir sind nicht mehr gezwungen, dafür umgehend Geld in die Hand zu nehmen. Und wir sind jederzeit bereit, die Gespräche mit der Gewerkschaft wieder aufzunehmen", sagt Andreas Schott (52), der als Geschäftsführer für das Eberswalder Werk Mitte Februar Thomas Steiner abgelöst hat, der fortan nur noch das Schwesterunternehmen Waggonbau Niesky im Kreis Görlitz in Sachsen führt. Sein Ziel sei es, die Belegschaft im Eisenbahnwerk spätestens ab 2018 nach einem einheitlichen Haustarifvertrag zu bezahlen. "In Eberswalde schaut niemand mehr zurück: Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft sind entschlossen, das enorme Marktpotential, das wir für unsere Produkte sehen, Schritt für Schritt zu aktivieren", betont Andreas Schott, der diplomierter Maschinenbauingenieur ist, bei Marienwerder wohnt und zuletzt dreieinhalb Jahre lang für das Instandhaltungswerk der ODEG in Eberswalde verantwortlich war.

"Alle Kollegen, mit denen wir in Kontakt stehen, brennen vor Tatendrang", sagt auch Andreas Hoffmann, der dem Betriebsrat vorsteht, der seit Oktober 2014, als die Deutsche Bahn AG ihre Schließungsabsichten für das Eberswalder Werk verkündete, mit Mahnwachen, Kundgebungen, Demonstrationen und Unterschriftensammlungen für den Erhalt des Standortes gekämpft hat. Die Mitarbeiter spürten die Aufbruchstimmung, die im Betrieb herrsche. "Und sie sind gewillt, der Bahn zu beweisen, dass sie Eberswalde vorschnell abgeschrieben hat", betont der Betriebsratsvorsitzende.

Schon Ende vorigen Jahres sei im Eisenbahnwerk eine hochmoderne Radsatzdrehbank installiert worden, die 1,5 Millionen Euro gekostet habe, berichtet der Geschäftsführer. Im April werde für den gleichen Betrag eine zweite Anlage aufgebaut.

Bis Mitte des Jahres werde im Unternehmen überdies die Entscheidung fallen, in eine Waschanlage für Kesselwagen zu installieren, die etwa sechs Millionen Euro teuer ist. "Darin sehen wir ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld", sagt Andreas Schott. Was die Wartung und Reparatur dieser Wagen betreffe, werde die Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH in den kommenden Wochen mit mehreren Unternehmen aus der Region Absichtserklärungen zur zukünftigen Zusammenarbeit abschließen. Allein die Raffinerie im PCK Schwedt werde täglich von 400 Zügen angefahren. "Die rollen bislang alle an Eberswalde vorbei", betont der Geschäftsführer.

Dass die Produktion mächtig Fahrt aufnehme, liege zum einen an den Zertifizierungen, die zum Jahresbeginn mit Erfolg abgelegt werden konnten - dank einer bestens ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiterschaft. Zum anderen trüge jetzt die Arbeit des neu aufgestellten Vertriebs erste Früchte. "Früher kamen hier 90 Prozent aller Aufträge von der Deutschen Bahn, da waren Arbeiten für Dritte eher zu vernachlässigen", sagt Andreas Schott, dem aktuell 163 Mitarbeiter unterstehen, von den 120 klassische Bahnwerker sind, also an den Werkbänken stehen. Von diesen Beschäftigten sollen ab der kommenden Woche mindestens 60 aus der Kurzarbeit zurückgeholt sein - unter anderem, um für ein norwegisches Eisenbahnunternehmen 30 Containertragwagen zu bauen. Die Komponenten dafür wurden in China eingekauft.

Sogar Neueinstellungen seien für die Zukunft vorstellbar.