Personalnot im Museum

Die Stadt Angermünde hat wieder ein Personalproblem. Das Museum steht mitten in der großen Umbruchphase quasi ohne Mitarbeiter da. Julia Wallentin hat mit einem Aufhebungsvertrag ihr Arbeitsverhältnis bei der Stadt Angermünde beendet. Diese Entscheidung kommt nicht überraschend, seit ihr Lebenspartner und Museumsmitarbeiter Moritz Adolf Trappe nach einer fristlosen Kündigung durch die Stadt dagegen vor dem Arbeitsgericht klagte und einem außergerichtlichen Vergleich und der Aufhebung seines Arbeitsvertrages zugestimmt hat. Die studierte Kunsthistorikerin Julia Wallentin, die 2010 nach der Kündigung von Wolfgang Blaschke als junge, motivierte Museumsleiterin nach Angermünde kam, wollte nach dem Ende ihres Elternjahres vor einigen Wochen wieder in den Beruf einsteigen, hat nun jedoch aus persönlichen Gründen einen Schlussstrich gezogen und mit ihrem Lebenspartner das Museum verlassen. Das steht wieder einmal ohne Leitung da.

Bürgermeister Frederik Bewer, der die Personalentscheidungen in seinem Hause gegenüber der MOZ bestätigte, hatte als Konsequenz den Vertrag mit Lutz Libert, langjähriger erfahrener Mitarbeiter des Museums, verlängert, bis eine dauerhafte personelle Lösung gefunden wird. Lutz Libert wäre eigentlich schon Rentner und hält nun als einziger die Fahne des Museums hoch. "Lutz Libert bringt durch seine lange Mitarbeit im Hause viel Kenntnisse und großes Fachwissen mit, dass wir in dieser Umbruchphase für die Neukonzeption brauchen", sagt der Bürgermeister.

Die Personalnot fällt in eine sensible Phase. Gerade wird der Umzug in das neue Haus im Hohen Steinweg und eine ganz neue inhaltliche und gestalterische Konzeption erarbeitet. Organisatorische und verwalterische Belange, die kein spezielles museales Fachwissen benötigen, übernehmen übergangsweise auch andere Kollegen der Stadtverwaltung.

Mit einer Stellenauschreibung zur Neubesetzung des Museums will sich der Bewer noch etwas Zeit lassen. "Jetzt ist erst eine der wichtigsten offenen Fragen zu klären, wie die Betreibung des Hauses, das Museum und Touristinformation gemeinsam beherbergt, künftig gestaltet werden soll, wer welche Aufgaben übernimmt. Es wäre verfrüht, jetzt jemanden einzustellen, solange wir kein schlüssiges Betreiberkonzept haben", erklärt der Stadtverwaltungschef. Wie das künftige Konstrukt aussehen soll, ob es einen Trägerverein, eine Betreibergesellschaft oder ein anderes Konstrukt geben wird, dazu gab es bereits eine Beratung zwischen dem Tourismusverein, dem Museum und dem Museumsbeirat.

"Da es derzeit keinen laufenden Museumsbetrieb gibt, haben wir etwas Luft", räumt der Bürgermeister ein und fügt hinzu: "Fakt ist aber: Das Museum braucht wieder einen Leiter."

Bewer hat seinen Stellvertreter, Christian Radloff, als Projektverantwortlichen für die bauliche und konzeptionelle Entwicklung des neuen Museumsstandortes bestimmt. Die Sanierungsarbeiten der Vorderhäuser im Hohen Steinweg 17/18 beginnen bereits im März. Für die Ausstellungsgestaltung wurde ein externes Planungsbüro beauftragt. Bei der inhaltlichen Konzeption und der Aufarbeitung des Bestandes wird Lutz Libert von Dietmar Fuhrmann vom Brandenburgischen Museumsverband engagiert unterstützt, der per Honorarvertrag für das Angermünder Museum arbeitet und regelmäßig vor Ort ist. Als IT-Fachmann des Museumsverbandes bringt er auch innovative Ideen für multimediale Ausstellungspräsentationen mit.

"Inhaltliche Konzeption, Raumgestaltung und bauliche, sowie denkmalpflegerische Aspekte kann man nicht getrennt voneinander planen, das reicht bis zu Fragen, wo werden die Vitrinen platziert, wo müssen Steckdosen hin? Da muss man Hand in Hand arbeiten und sollte nichts überstürzen", sagt Lutz Libert, der sein Herzblut in das Projekt investiert. "Es wird toll! Da bin ich mir sicher. Das Museum hat einen wunderschönen Innenhof, den man nutzen kann und liegt mitten im Herzen der Altstadt." Mitte März werden die Museumspläne in den Fachausschüssen öffentlich vorgestellt.