Gesichtsscans vor dem Zocken

Eine Kamera scannt das Gesicht, Sekunden später erscheint das Foto auf einem Monitor neben der Schranke. Grünes Licht - die Schleuse zur Spielhalle öffnet sich. Wenn der Computer jedoch einen Kunden jünger als 25 Jahre schätzt, blinkt die gelbe Lampe auf. Er muss zur Ausweiskontrolle. Letzte Variante: Es gibt Glücksspieler, die sich aufgrund von Suchtproblemen selbst sperren lassen. Wird ihr Konterfei von der Technik erkannt, leuchtet Rot. Einlass verweigert.

David Schnabel, Mitarbeiter des Herstellers Merkur, ist zufrieden mit der Vorführung am Mittwoch in Berlin. Mit der will die Branche demonstrieren, dass sie Jugendschutz und Suchtprävention ernst nimmt. "Wir planen ein bundesweites System", sagt Georg Stecker, Chef des Verbandes der Deutschen Automatenwirtschaft. Doch dafür fehlen gesetzliche Grundlagen. Bislang werden Gesichtsscanner an den Türen der Spielhallen oder an einzelnen Automaten in Hessen und Nordrhein-Westfalen getestet. Auch in Brandenburg und Berlin sollen Pilotprojekte starten.

Einem flächendeckenden Einsatz würden Datenschützer wohl kaum zustimmen. Stecker versucht diese Bedenken zu zerstreuen: Die biometrischen Aufnahmen würden nicht dauerhaft gespeichert - einzige Ausnahme seien gesperrte Kunden, sagt er. Einlasskontrollen von Mitarbeitern funktionieren nicht immer reibungslos, meint er. "Gerade in den Abendstunden, wenn Andrang herrscht, werden mitunter Kunden durchgewunken."

Die Qualitätsoffensive der Automatenwirtschaft hat jedoch noch einen anderen Hintergrund: Viele Spielhallenbetreiber stehen aufgrund gesetzlicher Restriktionen vor dem Aus. Von rund 500 Spielhallen in Berlin soll nach dem Willen des Senats die Hälfte verschwinden. Dieses Ziel soll durch Mindestabstände von 500 Metern zwischen den Casinos sowie eine Beschränkung der Automaten pro Standort erreicht werden. Diese Regelungen gelten seit 2011.

Nach Ablauf eines Bestandschutzes im August 2016 mussten sämtliche Betreiber neue Konzessionen beantragen - bei diesen Verfahren wird nun ausgesiebt. In Brandenburg traten ähnliche Auflagen im Jahr 2013 in Kraft. Hier gilt indes noch ein Bestandschutz.

Thomas Breitkopf, Vorsitzender des Verbandes der Automatenkaufleute in Ostdeutschland, befürchtet eine ähnliche Entwicklung wie in der Hauptstadt, obwohl die Spielhallendichte in beiden Ländern nicht zu vergleichen ist. "In einigen Städten greifen bereits die Abstandsregelungen", sagt er. "Wenn Spielhallen schließen, werden die Angebote allerdings ins Internet oder in rechtliche Grauzonen verlagert."

Nach Angaben des bundesweiten Arbeitskreises gegen Spielsucht wurden 2016 in der Mark knapp 180 Casinos mit 2400 Geldspielgeräten erfasst. Hinzu kommen rund 1000 Automaten in der Gastronomie. Insgesamt landeten in den Geräten mehr als 85 Millionen Euro. Rund 20000 Menschen sind in Brandenburg laut Schätzungen spielsüchtig. In Berlin erzielten die Betreiber rund 120 Millionen Euro Einnahmen - dort wurden aber noch nicht einmal Spielgeräte in Kneipen oder in sogenannten Cafécasinos erfasst.

Gegen letztgenannte Etablissements ziehen die Branchenverbände zu Felde. "Für diese Cafés gelten kaum Beschränkungen", ärgert sich Breitkopf. "Dort wird sogar Alkohol ausgeschenkt." Allein 2600 dieser Spielstätten existieren inzwischen in Berlin. "Wir müssen uns deutlicher von diesen Angeboten abgrenzen, etwa durch Zertifizierungen", sagt der Unternehmer aus Fürstenwalde.

Auch die Geschäftsführerin der Landesstelle für Suchtfragen, Andrea Hardeling, fordert ein härteres Durchgreifen der Behörden. "Geldspielautomaten sollten endlich aus Gaststätten entfernt werden", sagt sie. "Nur dann ist ein Schutz von Jugendlichen und süchtigen Spielern gewährleistet." Allerdings greifen aus ihrer Sicht auch in großen Zockerhallen nicht immer Zugangsbeschränkungen. "Nur Ausweiskontrollen machen wirklich Sinn."