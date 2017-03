artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Eine kurze, aber heftige Debatte zum bevorstehenden Bürgerentscheid "Stopp Rathaus-Neubau" führten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend. Es war die letzte Gelegenheit vor der Abstimmung am Sonntag, die eigenen Positionen noch einmal deutlich zu machen.

Péter Vida (Unabhängige) war am Donnerstag außer sich. Der Initiator des Bürgerentscheids "Stopp Rathaus-Neubau" geißelte den Vorwurf des Bündnis für Bernau, die Werbekampagne der Unabhängigen für den Bürgerentscheid sei aus Fraktionsgeldern finanziert worden, als "massive Verleumdungen". Es sei aus demokratischer Sicht nicht nachvollziehbar, wie Vertreter mancher Parteien diesen Vorwurf erheben könnten, ohne diese Behauptung vorher zu überprüfen, heißt es in einer Erklärung. "Wahr ist vielmehr, dass wir nicht einen Cent aus Fraktions- oder Steuergeldern dafür ausgegeben haben. Die ganze Werbung wurde aus mit Hilfe vieler Bürger gesammelten privaten Spenden finanziert. Wir haben keinerlei öffentliche Gelder dafür verwendet", versicherte der Fraktionschef der Unabhängigen.

In der Stadtverordnetenversammlung am späten Nachmittag wurden andere Vorwürfe gegen die Unabhängigen laut. Etwas verklausuliert sagt BfB-Gründer Andreas Neue: "Wenn dieser Sonntag vorbei ist, sollten wir in Zukunft nicht mehr zulassen, dass Bürgerentscheide zur politischen Profilierung missbraucht werden." Es war nahezu der einzige Satz, der von seiner vorbereiteten Rede übriggeblieben war. Eigentlich wollte er, der lange Zeit gemeinsam mit den Unabhängigen auf dem Marktplatz für Gerechtigkeit in der Wasser- und Abwasserfrage gekämpft hatte, es schärfer sagen: "Sehr geehrte BVB-Mitglieder, Ihnen ist das Feindbild Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow abhanden gekommen. Sie haben einen neuen Gegenstand gefunden um ihr Bedürfnis nach Profilierung zu stillen. Das ist bis zu dem Punkt nachvollziehbar, an dem Schaden für unsere Stadt entsteht. Wir bedauern sehr, dass die Unabhängigen vom geraden Weg der Interessenvertretung der Bürger abgekommen ist..." Doch in der BfB-Fraktion wollte die Mehrheit diese direkte Konfrontation dann doch nicht.

Vor Andreas Neue hatte Wolfgang Mischewski, Ortsvorsteher von Birkholzaue, CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer verbal heftig angegriffen, weil sich dieser in den sozialen Medien darüber aufgeregt hatte, dass die Ortsvorsteher bei einem Treffen mit Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) geschlossen für einen Rathaus-Neubau votierten. Dazu hätten sie kein Mandat gehabt, warf der ChristdemokratMischewski und den anderen vor. Der Angegriffene konterte: "Wir dürfen das als Ortsvorsteher sehr wohl. Und wenn Sie keine Ahnung haben, dann kommen Sie doch in unsere Schulungen", gab er zurück.

An dieser Stelle reichte es CDU-Fraktionschef Othmar Nickel. "Ziehen Sie diese Geschichte nicht so ins Persönliche", forderte er sowohl von Wolfgang Mischewski als auch von BfB-Mann Neue. "Und verlangen Sie nicht von Anderen, was sie selbst nicht bringen!"

Péter Vida wiederum gab sich staatsmännisch. Direkte Demokratie bedeute, ein Ergebnis zu respektieren, unabhängig davon, wie man selbst gestimmt habe, dozierte er. "Wenn Ihnen die Zielsetzung des Bürgerentscheids nicht gefällt, dann werben Sie für Nein, aber hören Sie auf, das Instrument Bürgerentscheid zu demontieren", setzte er den Schlusspunkt in der Debatte.