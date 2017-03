Was für ein dickes Ding!

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Die Flex-Klasse B der Wiesenburger Grundschule beteiligt sich mit Einreichung der imposanten Eiche am Wettbewerb "Fläming-Rekorde". Die ungefähr 400 Jahre alte Stiel-Eiche hat einen stattlichen Stammumfang von 8,20 Meter (auf einem Meter Höhe vom Boden gemessen). Der Veteran steht neben seinem kleineren Bruder auf einem Feld bei Mahlsdorf. Klara Menz, Lucy Reinholz, Tom Reinholz und Anja Reinholz (v.li.) haben nachgemessen. Noch in diesem Monat können sich Kitas, Schulklassen, Bürogemeinschaften, Nachbarn, Einzelpersonen... mit Einsendung der dicksten Eiche am Fläming-Rekorde-Wettbewerb beteiligen. Einsendungen werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in Bad Belzig oder per Mail an pm@guenter-baaske.de eingereicht. Für Nachfragen steht Kerstin Klembt unter der 033841/444406 zur Verfügung.