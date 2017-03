Rewe-Investor zog sich zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Der Vollsortimenter Rewe wird sich nicht in Bad Belzig ansiedeln. Gründe für den Rückzug nannte Bauamtsleiter Christoph Grund am Montagabend in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht. "Der Investor nimmt Abstand", so die knappe Information durch die Verwaltung. Damit war die Tagesordnung der Parlamentarier überraschend um einen Tagesordnungspunkt geschrumpft.

Der Rewe-Markt sollte in der Brücker Landstraße entstehen. Doch nun bleibt die Brache ein großer Schandfleck in der Kur- und Kreisstadt.

Der Rückzug sorgt derweil in der Stadt für Spekulationen. Im Vorfeld war im Zusammenhang mit dem Einzelhandelskonzept über Monate die Erweiterung und Neuaufteilung der Verkaufsflächen am Norma-Standort in der Erich-Weinert-Straße und den Neubau des Rewe-Marktes an der Brücker Landstraße diskutiert worden. Sogar eine Einwohnerbefragung wurde organisiert, in der sich viele Bürger deutlich für die Ansiedlung aussprachen.

Dennoch wurde das viel diskutierte Einzelhandelsentwicklungskonzept am Montagabend mehrheitlich beschlossen. Kritische Stimmen kamen im Vorfeld des Votums aus den Reihen der CDU und der Linken. "Dass ist eine Alibiveranstaltung für den Gewerbeverein", monierte Wolfgang Terp (CDU) mit scharfen Worten. Uta Hohlfeld (Die Linke) kritisierte: "Das Konzept ist nur eine Handlungsanleitung." Sie äußerte ferner Zweifel an der vom Gewerbeverein vertretenen Ansicht, dass ein Bekleidung oder Schreibwaren anbietendes Geschäft im Wohngebiet Klinkengrund der Belebung der Innenstadt schaden würde. "Diese Dinge gehören zum Grundbedarf und ein solches Angebot wäre einfach nur familienfreundlich", so Hohlfeld.

Werner Sternberg, der für die SPD im Kommunalparlament sitzt, am Tag darauf: "Ich habe gegen das Einzelhandelskonzept gestimmt. Die Ansiedlung von Rewe in der Brücker Landstraße wäre nach meiner Meinung ein großer Erfolg gewesen. Ich habe im Vorfeld viele Bürgergespräche geführt, die mich in meiner Entscheidung bestärkt haben. Es ist schon sehr eigenartig, dass das Projekt Rewe nicht unterstützt wurde." Ungeachtet der durch das Planungsbüro BBE Handelsberatung in Leipzig prognostizierten positive Chancen für die Stadt. Die Planer waren im Vorfeld durch die Verwaltung beauftragt worden, die Versorgungsfunktion Bad Belzigs als Mittelzentrum genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit Blick auf die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurden dafür unter anderem die Bevölkerungsentwicklung und die Kaufkraft untersucht. Dabei kamen die Planer zu dem Schluss, dass das Angebot des zu diskutierenden Rewe-Marktes mit seinen regionalen und Bioprodukten, Frischeangeboten und einer attraktiven Verkaufsfläche durchaus in der Lage wäre, ein großes Kundenklientel zum Einkauf nach Bad Belzig zu locken - wovon den Prognosen zufolge auch die Händler in der Innenstadt hätten profitieren können.

Damit kommt es jetzt lediglich zu einer Neuordnung der Flächen am Norma-Standort. Der Wunsch von Klinkengrundbewohnern nach einem dort angesiedelten Bekleidungsgeschäft bleibt unerfüllt und die alte Brache in der Brücker Landstraße, auf der der Rewe-Markt entstehen sollte, bleibt weiter ein großer Schandfleck in der Kur- und Kreisstadt.