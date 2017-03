Schwerverletzte Fußgängerin nach Ausweichmanöver von Autofahrerin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine 36-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag von einem Auto erfasst worden und hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 44-jährige Fahrerin auf der Argentinischen Allee in Berlin-Dahlem einem abbiegenden Auto ausgewichen, das ihr nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt nahm. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und erfasste die Fußgängerin. Die Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock, der 79-jährige Fahrer des abbiegenden Autos blieb unverletzt.