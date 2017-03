Ersatzbusse fahren für die RB 12

artikel-ansicht/dg/0/

RE 5 nicht betroffen

Eingeschränkt fährt auch die RB 54, die nur im Sommerhalbjahr zwischen Rheinsberg und Berlin verkehrt. Sie fährt im betroffenen Zeitraum nur einmal morgens von Berlin nach Rheinsberg und abends von Rheinsberg nach Berlin durch. Ansonsten pendelt die Regionalbahn zwischen Rheinsberg und Löwenberg, wo Anschluss an den Regionalexpress RE 5 besteht. Dieser ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und fährt wie gewohnt.

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) informierte über die Einschränkungen in einer Antwort an die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandré (Linke). Die Bahn baut die Strecke Berlin-Rostock seit 2005 aus, um eine höhere Achslast von 25 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde zu ermöglichen. Damit geht es für Reisende schneller an die Ostsee. Außerdem sollen schwerere Güterzüge den Rostocker Hafen erreichen können. Mit Gesamtkosten in Höhe von 850 Millionen Euro gilt der Ausbau als größtes Bauvorhaben der Bahn in Ostdeutschland. In den vergangenen Jahren war es dadurch immer wieder zu umfangreichen Streckensperrungen gekommen.