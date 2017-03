Neues Ambiente für Traditionsgaststätte

artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) Nicht wiederzuerkennen ist der "Deutsche Krug" in Mildenberg nach mehrwöchigem Umbau. Den Gast empfängt ein mit viel Liebe gestaltetes Restaurant. "Bis auf die Grundmauern haben wir alles rausgerissen. Fußboden, Decken und Wände erneuert", so Rico Urban, der die Gaststätte am 1. Juli 2016 von seinen Eltern Bernd und Bärbel Urban übernommen hatte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556524/

Seit 1970 befindet sich die Gaststätte in Familienbesitz. Die ersten Veränderungen nahm der neue Chef bereits im vergangenen Jahr vor, baute eine Terrasse zur Dorfstraße hin. Auf seine neue Tätigkeit als Chef des Deutschen Kruges hat sich Rico Urban bestens vorbereitet. Im bayerischen Donaustauf absolvierte er seine Kochlehre, bevor er in einigen der angesagtesten Restaurant sein Fachwissen vertiefte. Weitere Stationen waren der Hof zu Wil in der Schweiz, und das bei Prominenten in Berlin beliebte "Borchardt". Nach der Bundeswehrzeit übernahm der heute 37-Jährige, zweifache Familienvater noch einen Abstecher in die Küche des International Clubs in Berlin, einem Privatclub, der vor allem von Botschaftern und Politikern besucht wird.

Seit 2013 ist Rico Urban wieder zurück in Mildenberg. Die Gaststätte der Eltern zu übernehmen, das konnte er sich als Kind nicht vorstellen. "Aber ein kleines, schönes Restaurant wollte ich schon immer haben", verrät er. Da lag es doch nahe, den elterlichen Betrieb fortzuführen, zumal ihm die Eltern auch weiterhin zur Hand gehen. "Sie sind die gute Seele des Hauses", sagt er. Nun wird Schritt für Schritt in die Modernisierung des Hauses investiert. Ausgespart blieb zunächst der große Saal, der vor allem für Familienfeiern und Versammlungen genutzt wird. Aber auch der soll später modernisiert werden. Auch ohne einen Architekten entstand zusammen mit den Firmen ein einzigartiges Ambiente. An der Umsetzung beteiligt waren W + L Bauservice, die Tischlereien Runge und Heine, Fußboden Domagala (alle Zehdenick), Jens Schulz aus Wesendorf und HK Glasbau aus Schulzendorf.

Die Veränderungen sollen die Kunden auch im Angebot spüren. Die Speisekarte hat Rico Urban überarbeitet. Die Klassiker aber sind geblieben: Würzfleisch, Hamburger Schnitzel, Schweinenackensteak "Strindberg" und hausgemachtes Letscho.

Neu sind Wildspezialitäten wie geschmorte Hirschkeule. Das Fleisch stamme ausschließlich von Jägern aus der Region. An einigen anderen Neuheiten auf der Speisekarte wird noch gearbeitet. Weiterhin zum Angebot des Hauses, dessen Vergangenheit sich bis 1901 lückenlos zurückverfolgen lässt, gehört der Partyservice. Die Neueröffnung nach Umbau wird selbstverständlich gefeiert. Am heutigen Freitag ab 11 Uhr empfängt Rico Urban seine Gäste im neuen Ambiente.