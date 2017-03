Strodehne: Ökofilm zeigt Möglichkeiten zur Energiewende

artikel-ansicht/dg/0/

Strodehne (MOZ) Am 9. März macht die diesjährige Ökofilmtour Station in Strodehne in der Gaststätte Stadt Berlin. Es lädt ein der Verein "Lebendige Zukunft Strodehne". Gezeigt wird der Film "Power to change - die Energierebellion", der sich mit dem Energiewandel beschäftigt und der Frage nachgeht, wie wir es schaffen, unsere Energieversorgung ganz auf Sonne, Wind, Wasser und Biomasse umzustellen.