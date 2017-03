Von Halem diskutierte über Kitakosten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Seit einigen Jahren gibt es eine landesweite Bürgerinitiative, die das Ziel der Abschaffung der Kita-Beiträge für die Eltern hat. Auch Rathenower Eltern unterstützten diese Initiative, als im Herbst 2014 in Rathenow über eine Erhöhung der Kita-Beiträge diskutiert wurde. Vergangene Woche luden die westhavelländischen Bündnisgrünen zu einer öffentlichen Diskussion zu diesem Thema in die Taverna "Syrtaki" ein.

Marie Luise von Halem, bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, diskutierte als Gast unter dem Motto "Qualität und Beitragsfreiheit in Kitas" mit. "Auch in Berlin, das bis 2018 die Elternbeiträge für Kitas schrittweise abschaffen will, gibt es unter Bildungspolitikern eine große Diskussion - Beitragsfreiheit vs. Qualität", so von Halem. "Die Einführung der Beitragsfreiheit ändert grundsätzlich nichts an der Betreuungsqualität in den Kitas."

Im Land Brandenburg ist die Betreuungsquote, wie in den übrigen ostdeutschen Ländern im Vergleich zu den westdeutschen Ländern traditionell recht hoch. Für Kinder bis drei Jahre beträgt sie 57 Prozent. Bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren liegt sie gar bei 98 Prozent. "Die Einführung der Beitragsfreiheit für Kitas würde für Brandenburg jährlich einen zusätzlichen Aufwand von 90 Millionen Euro bedeuten. Zudem würden Eltern mit geringsten Einkommen, die durch die Sozialstaffelung der Kita-Gebühren schon jetzt einen geringen Elternbeitrag zahlen, kaum entlastet werden", so Marie Luise von Halem weiter. "Grundsätzlich ist absurd, dass für Kitas, im Gegensatz zur Schule, Elternbeiträge gezahlt werden müssen. Das Land sollte aber finanzielle Mittel zunächst eher in die Verbesserung der Betreuungsqualität der Kinder in den Kitas stecken."

Derzeit beträgt der Personalschlüssel in den Brandenburger Kitas 1:5 für Kinder bis drei Jahre und 1:11,5 für Kinder bis sechs Jahre. "Damit liegt Brandenburg, wie schon bisher, jeweils beim bundesweiten Vergleich, im ungünstigsten Bereich", erklärte die bündnisgrüne Politikerin. "Eine Bertelsmann-Studie empfiehlt einen Schlüssel von 1:3 und 1:7,5. "Wir Grüne fordern im Land 200 der 300 Millionen Euro, die Brandenburg ab 2020 jährlich zusätzlich aus dem neu ausgehandelten Bund-Länder-Finanzausgleich erhält, in die frühkindliche Förderung zu investieren."

"Die Elternbeiträge werden hoheitlich durch die Kommunen erhoben. Sie sind, bezüglich der Bemessungsgrundlage und der Höhe, sehr unterschiedlich gestaltet. Zudem werden sie intransparent erhoben, da sie von der Haushaltslage der jeweiligen Kommunen abhängen", brachte sich Katja Poschmann in die Diskussion, an der knapp 20 interessierte Mütter und Väter teilnahmen, ein. "Solange die Gebühren, soweit sie nicht ohnehin abgeschafft werden sollten, im Land nicht auf einheitlicher Basis erhoben werden, werden wir diese Probleme nicht lösen."

"Die ersten Jahre sind entscheidend für die Entwicklung eines Kindes. Bestmögliche Förderung im frühen Kindesalter hat die größte Wirkung auf die Bildung des Kindes, sein späteres soziales Verhalten und auch bezüglich der Gesellschaftsökonomie", lautete von Halems Schlussfolgerung der Diskussion. "Als ein Schritt zur Verbesserung der Betreuungsqualität in den Kitas ist auch die Einführung eines bisher nicht vorhandenen systematischen Qualitätsmonitorings auf Landesebene nötig." 2012 veröffentlichte der Berliner Wissenschaftler Wolfgang Tietze die erste "Nationale Untersuchung zu Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit". Diese, auch online zugängliche, NUBBEK-Studie vergleicht erstmals die Qualität deutscher Kitas.